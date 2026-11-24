Lãnh đạo xã Thường Tín trao tặng xe máy cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm phương tiện đi lại phục vụ cuộc sống. Ảnh: PV

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Là một trong những gia đình thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thường Tín, gia đình chị Nguyễn Thị Tiến, thôn Hòa Bình là mẹ đơn thân phải nuôi con nhỏ hàng chục năm qua trong ngôi nhà cấp bốn bị xuống cấp nghiêm trọng. Với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc tự xây dựng một ngôi nhà mới đối với gia đình chị gần như vượt quá khả năng.

Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà xuống cấp cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, cuối năm 2026, gia đình chị Tiến đã được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới. Ngoài việc xã và thành phố hỗ trợ tiền, chị Tiến còn vay mượn người thân trong gia đình hoàn thiện ngôi nhà. Có nơi ở khang trang, an toàn, các thành viên trong gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.

Niềm vui an cư cũng đến với gia đình chị Trần Thị Nhâm, thôn Văn Trung. Chị Nhâm là một trong 61 hộ cận nghèo trên địa bàn Thường Tín hiện nay. Do sức khỏe không bảo đảm, kinh tế eo hẹp, nhiều năm qua chị phải nuôi hai con nhỏ trong căn nhà xuống cấp. Cuối năm 2026, từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của xã cùng sự đóng góp, giúp đỡ của anh em, họ hàng để xây dựng ngôi nhà mới rộng 78m2. Mái nhà kiên cố giúp chị và hai con vơi bớt nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến, có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.

Những câu chuyện như gia đình chị Tiến, chị Nhâm là minh chứng cho sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cộng đồng chăm lo đời sống cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo thống kê, sau hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thường Tín đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhiều công trình nhà ở cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với tổng nguồn lực khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Thường Tín trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà cho gia đình người có công trên địa bàn. Ảnh: PV

Không chỉ quan tâm hỗ trợ nhà ở, MTTQ xã còn kết nối, huy động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã vận động trao tặng trên 700 suất quà cho hộ cận nghèo và gia đình khó khăn với tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Cùng với đó, vào dịp đầu năm học mới 2026 -2027 và Tết Trung thu… các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn còn hỗ trợ, tặng 250 suất quà với khoảng 250 triệu đồng cho các em học sinh và thiếu nhi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống. Đây là những phần quà nhằm bổ sung nguồn lực cho các hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thường Tín Nguyễn Toàn Thắng cho biết, để việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, MTTQ xã và các tổ chức thành viên phối hợp rà soát, thẩm định hoàn cảnh, điều kiện nhà ở của từng hộ, trên cơ sở đó thống nhất phương án xây dựng phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng của gia đình. Từ đó lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp, trong đó tập trung vào sinh kế và việc làm.

Quá trình triển khai, ban công tác mặt trận ở khu dân cư vận động doanh nghiệp còn hỗ trợ vật liệu, người dân đóng góp ngày công, tiền và vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Qua đó, giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Trưởng thôn Hòa Bình Nguyễn Trung Thùy kiểm tra việc gia đình sử dụng công trình nhà ở xây dựng có sự hỗ trợ của thành phố và xã. Ảnh: PV

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, địa phương chú trọng tạo điều kiện để hộ cận nghèo tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế. Xã phối hợp với một số ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh; kết nối doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận để đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Không chỉ tập trung hỗ trợ phương tiện, việc làm, xã còn phân công các cơ quan, đơn vị nhận chăm lo, hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ. Đây là một trong những giải pháp địa phương dự kiến triển khai, hướng đến mục tiêu không còn hộ cận nghèo trên địa bàn trong thời gian tới.

Trong năm 2025, Thường Tín không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo là 120 hộ. Nhờ có sự nỗ lực, trách nhiệm trong việc quan tâm, chăm lo đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến nay, Thường Tín chỉ còn 61 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,38%. Đây là kết quả đáng khích lệ góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Ngân hàng AgriBank đồng hành tham gia cùng xã Thường Tín xây nhà cho gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: PV

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia các hoạt động vì người nghèo. Qua đó, từng bước huy động thêm nguồn lực chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, nghĩa tình”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thường Tín Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.