Chiến dịch nhỏ bổ sung vitamin A liều cao kết hợp tẩy giun định kỳ cho trẻ em được nhiều địa phương thực hiện. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Năm 2026, xã Trà Tân đã triển khai bổ sung vi chất dinh dưỡng cho 128 trẻ từ 6-59 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi với tổng số 7.680 gói vi chất. Hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, được triển khai theo kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Thay vì tập trung cấp phát tại một địa điểm, ngành y tế địa phương tổ chức hoạt động tại trạm y tế xã và các điểm trạm, tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa trẻ đến. Cùng với việc cấp phát vi chất, nhân viên y tế hướng dẫn cha mẹ cách sử dụng tại nhà, theo dõi quá trình bổ sung nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Nguồn lực hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em tại Trà Tân tiếp tục được bổ sung thông qua các chương trình an sinh xã hội. Tại Quyết định số 3233/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ gạo, cháo dinh dưỡng cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại hai xã Trà Tân, Trà Giáp.

Dự án triển khai từ tháng 8/2026 đến tháng 3/2027, tổng giá trị viện trợ hơn 78.900 USD dưới hình thức hiện vật. Ngoài mục tiêu cải thiện thể trạng trẻ em, chương trình còn góp phần giảm chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã biên giới Avương, nơi có hơn 95% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, việc chăm sóc sức khỏe trẻ em gặp không ít trở ngại do địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác. Trong số 16 thôn của xã, thôn Aur nằm biệt lập giữa vùng rừng phòng hộ.

Theo bác sĩ Alăng Môn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Avương, địa hình hiểm trở, giao thông cách trở là những khó khăn lớn đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài trụ sở chính tại thôn Azứt, trạm duy trì cơ sở tại thôn Galâu nhằm rút ngắn quãng đường đi lại của người dân.

Đội ngũ nhân viên y tế am hiểu phong tục, tập quán địa phương cũng là điều kiện thuận lợi để truyền thông, vận động các gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe.

Theo báo cáo của Sở Y tế, mặc dù thời điểm rà soát năm 2026 chưa được bố trí nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, ngành vẫn chủ động lồng ghép các chương trình chuyên môn, triển khai mô hình dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại 37 xã miền núi.

Hiện khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố có 37 trạm y tế xã và 9 trung tâm y tế khu vực. Riêng tại các trạm y tế có 622 nhân lực, 100% trạm có bác sĩ. Đây là điều kiện thuận lợi để đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến gần hơn với cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư số 34/2026/TT-BYT, mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời được triển khai đồng thời tại trạm y tế xã và thôn, bản. Trong đó, phụ nữ mang thai được khám sàng lọc, đánh giá dinh dưỡng 4 lần trong thai kỳ; trẻ dưới 2 tuổi được đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ 3 tháng/lần.

Cùng với hoạt động tư vấn trực tiếp, ngành y tế tổ chức hướng dẫn chế biến thức ăn từ nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, duy trì sinh hoạt nhóm nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại cộng đồng.

Đến năm 2030, Bộ Y tế đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi trên cả nước xuống dưới 15%, ưu tiên nguồn lực chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó khăn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Tại Đà Nẵng, theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 4/2/2026, thành phố phấn đấu đến năm 2030 tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm. Chương trình hành động vì trẻ em thành phố giai đoạn 2026 - 2030 cũng đặt mục tiêu 95% trẻ em từ 0-8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện.