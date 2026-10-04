Chăm lo để đồng bào Khmer ở Cà Mau đón Sene Dolta đầm ấm, nghĩa tình

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các xã, phường chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách dân tộc, nhất là đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Bình Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu, nay là Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Cà Mau, tặng quà, chúc mừng Hòa thượng Hữu Hinh - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu (cũ), nhân dịp Lễ Sene Dolta (Ảnh: T.N).

Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa Lễ Sene Dolta, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc; vận động đồng bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy cũng tăng cường trước, trong và sau lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh; rà soát danh sách các chùa Nam tông Khmer, Salatel, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị sư, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào Khmer để tổ chức thăm hỏi, chúc mừng.

Ngành chức năng đồng thời rà soát các đối tượng chính sách là người Khmer, gia đình người có công để tham mưu hỗ trợ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên là người Khmer tham gia các hoạt động lễ phù hợp.

Ông Lương Văn Pho - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp Sene Dolta bảo đảm trang trọng, thiết thực và tiết kiệm.

Theo kế hoạch, từ ngày 5/10 đến 11/10, các đoàn lãnh đạo tỉnh sẽ đến thăm hỏi, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các chùa Nam tông Khmer, Salatel, các vị sư, người có uy tín và gia đình chính sách tiêu biểu trong đồng bào Khmer,…

Ông Lương Văn Pho - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, tặng quà các vị sư tại Salatel Giáp Nước, phường Vĩnh Trạch, nhân dịp Lễ Sene Dolta (Ảnh: Q.A).

“Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với đồng bào Khmer, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn” - ông Lương Văn Pho cho biết.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, tỉnh Cà Mau chú trọng chăm lo đời sống đồng bào Khmer theo hướng đúng đối tượng, kịp thời và gắn với nhu cầu thực tế.

Các địa phương phối hợp rà soát, lập danh sách những trường hợp được hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế trùng lặp. Trường hợp một hộ thuộc nhiều diện được nhận quà thì thực hiện theo nguyên tắc chỉ nhận một suất có giá trị cao nhất.

Theo ông Lương Văn Pho, đối với những hộ còn khó khăn, hỗ trợ dịp lễ được kết hợp với các giải pháp lâu dài. Chính quyền cơ sở phối hợp ngành chức năng nắm bắt nhu cầu về sinh kế, việc làm, nhà ở để tham mưu các chính sách an sinh phù hợp, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Đối với hộ có sinh kế chưa ổn định, các giải pháp được tập trung vào phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, kết nối việc làm và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phù hợp với điều kiện từng địa bàn và khả năng của người dân.

Giáo dục, đào tạo nghề và hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên người Khmer tiếp tục được quan tâm. Việc hỗ trợ duy trì học tập, trang bị kỹ năng nghề, kỹ năng số và kết nối với cơ sở sử dụng lao động được chú trọng, góp phần mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cà Mau cũng tiếp tục quan tâm đến nhà ở, nước sạch, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội thiết yếu, nhất là đối với những hộ còn nhiều khó khăn. Trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, các nguồn lực, chính sách liên quan được định hướng lồng ghép nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế chồng chéo và phát huy vai trò chủ động của người dân, cộng đồng.

Đồng bào Khmer thực hiện nghi thức cầu siêu tại chùa nhân dịp Lễ Sene Dolta (Ảnh: CTV).

Theo ông Lương Văn Pho, Sene Dolta không chỉ là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ, tri ân tổ tiên mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Tỉnh tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động tại gia đình, chùa và điểm sinh hoạt cộng đồng theo đúng phong tục, tập quán, đồng thời bảo đảm văn minh, tiết kiệm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp được khuyến khích tổ chức, tạo không khí phấn khởi và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Bảo tồn văn hóa Khmer được đặt trong yêu cầu vừa gìn giữ truyền thống, vừa phù hợp với đời sống hiện đại. Không chỉ duy trì các nghi lễ, tỉnh còn chú trọng gìn giữ tiếng nói, chữ viết Khmer, nghệ thuật truyền thống và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Vai trò của các vị sư, ban quản trị chùa, người có uy tín, nghệ nhân, giáo viên và thế hệ trẻ được phát huy trong truyền dạy, thực hành và lan tỏa các giá trị văn hóa Khmer. Thế hệ trẻ được khuyến khích tìm hiểu, trân trọng truyền thống, đồng thời tiếp cận khoa học, công nghệ và phương thức mới để quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc.

Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, chăm lo cho đồng bào Khmer cần được thực hiện thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên sẽ tạo nền tảng để người dân chủ động gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự phát triển chung.

Lễ Sene Dolta năm 2026 vì vậy không chỉ là dịp để đồng bào Khmer sum vầy, tưởng nhớ tổ tiên mà còn là thời điểm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với đời sống đồng bào. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, mở rộng cơ hội học tập, việc làm, gìn giữ văn hóa truyền thống và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.