Ngày 28/11, Bộ Công an tổ chức lễ bốc thăm vị trí căn hộ (đợt 1) của dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất 6.2 Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội.

Quang cảnh lễ bốc thăm.

Ở khu vực đón tiếp, cán bộ, chiến sĩ tra cứu danh sách, đối chiếu thông tin và nhận số thứ tự. Thông tin về các căn hộ, quy chế bốc thăm và hướng dẫn thủ tục sau khi có kết quả được niêm yết để người tham gia theo dõi.

Trong hội trường, nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ trao đổi với nhau về vị trí căn hộ, hướng nhà… Xen lẫn nụ cười là ánh mắt hồi hộp của những người đã nhiều năm công tác nhưng vẫn chưa có một “mái ấm” riêng cho gia đình. Với nhiều người, đây không chỉ là một buổi bốc thăm thông thường mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình ổn định cuộc sống sau nhiều năm cống hiến.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Quản lý xây dựng và doanh trại cho biết, đến thời điểm hiện tại, các thủ tục liên quan đến dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất 6.2 đã được đảm bảo, đủ điều kiện để tiến hành bốc thăm căn hộ.

Đại diện Cục Quản lý xây dựng và doanh trại phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đề nghị Ban tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện việc bốc thăm bảo đảm công khai, minh bạch, nghiêm túc, đúng quy định; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ tham gia với tâm lý thoải mái, tin tưởng.

Đây là một trong ba dự án nhà ở cho lực lượng CAND được Bộ Công an phối hợp với TP Hà Nội khởi công trong tháng 8/2025, cùng với các dự án tại Khương Đình và Thanh Liệt. Tại lễ khởi công dự án Dương Nội kể trên, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc triển khai các công trình này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về chỗ ở của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Thủ đô.

Đại diện Chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Ý nghĩa nhân văn của chủ trương ấy thể hiện ở những việc rất cụ thể trong đời sống mỗi gia đình. Với cán bộ, chiến sĩ trẻ hoặc mới được điều động về Hà Nội, việc tìm một chỗ ở phù hợp với thu nhập có thể là khó khăn đầu tiên khi nhận công tác. Với những gia đình nhiều năm ở trọ, một nơi ở ổn định giúp vợ chồng chủ động hơn trong việc chăm sóc con cái, bớt nỗi lo chuyển chỗ ở và yên tâm hơn trong những đợt trực, công tác xa nhà. Đó cũng là cách Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ từ nhu cầu thiết thực của từng gia đình.

Tại buổi lễ, đại diện Chủ đầu tư đã giới thiệu tổng quan về dự án. Theo đó, dự án được xây dựng tại ô đất 6.2, thuộc Quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội. Trên diện tích hơn 11.000 m², dự án gồm ba tòa nhà với 1.056 căn hộ, diện tích từ khoảng 64 đến 77 m², cùng nhà trẻ, khu vui chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án khởi công ngày 18/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND.

Cán bộ, chiến sĩ háo hức chờ tới lượt mình....

Theo đại diện chủ đầu tư, thời gian qua, đơn vị đã tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo yêu cầu đề ra. Công tác chuẩn bị cho lễ bốc thăm cũng được xây dựng kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính dân chủ, khách quan và đúng pháp luật.

Theo đó, toàn bộ quy trình bốc thăm được tổ chức chặt chẽ, công khai dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng Bộ Công an, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội, chủ đầu tư và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham dự. Từ khâu kiểm tra số lượng phiếu, niêm phong hòm phiếu đến đối chiếu danh sách đều được thực hiện nghiêm túc, rõ ràng.

... và nụ cười rạng rỡ sau khi bốc được căn hộ như mong muốn.

Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân và đối chiếu danh sách được phân bổ mua, thuê mua căn hộ, mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ được bốc thăm một lần, không được từ chối kết quả bốc thăm...Có người nở nụ cười rạng rỡ khi bốc được căn hộ đúng mong muốn; cũng có người vẫn còn nguyên vẻ hồi hộp khi cầm trên tay tấm phiếu ghi số căn hộ của mình.

Buổi lễ khép lại trong không khí phấn khởi, ấm áp và đầy hi vọng. Những tấm phiếu bốc thăm không chỉ xác định vị trí căn hộ, mà còn mở ra niềm tin về một cuộc sống ổn định hơn đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.