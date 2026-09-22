Chăm lo cho học sinh vùng biên giới, biển đảo

Trao học bổng cho các em học sinh vùng biên giới, vùng biển đảo tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” đã chia sẻ về hoạt động của Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” thời gian qua.

Theo đó, qua 12 năm hoạt động, câu lạc bộ đã xây dựng mạng lưới tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và 12 quốc gia, với 6.000 hội viên cá nhân, 202 đơn vị hội viên tập thể và 82 nhóm hội viên.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Thông qua sự kiện này, câu lạc bộ kết nạp thêm 2 đơn vị hội viên tập thể, 40 hội viên cá nhân tại Đồng Tháp; chào đón hội viên thứ 6.000 là ông Cao Nguyên Thi, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tiền Giang.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hào (tỉnh Vĩnh Long) và xã Tân Điền (tỉnh Đồng Tháp).

Kết nạp hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhân dịp năm học mới, chương trình trao 355 suất học bổng cho học sinh vùng biên giới, vùng biển đảo và con em lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long; 28 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” được trao cho các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long nhận bảng tượng trưng học bổng cho con em. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, những suất học bổng mà các em học sinh nhận được hôm nay là sự gửi gắm niềm tin, tình cảm của các cô, chú, nhà tài trợ, hội viên Câu lạc bộ. Do đó, các em hãy trân trọng, nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tập tốt, rèn luyện tốt; không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên.

Thời gian tới, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn khẳng định: lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng như các ban, sở, ngành, địa phương, nhất là ngành điáo dục và Đào tạo sẽ chủ động phối hợp Quỹ, Câu lạc bộ và các tổ chức, cá nhân đồng hành để triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các chương trình an sinh xã hội; tuyên truyền về biển, đảo và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dịp này, 2 tập thể và 6 cá nhân có những đóng góp tích cực trong các hoạt động chăm lo cho đồng bào và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao tặng Bằng khen.