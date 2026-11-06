Chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân

Hoàn thiện nội dung này sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách và tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện.

Sáng 5/11/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại QUốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cần làm rõ việc miễn thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân tại Quốc hội sáng 6/11, nhiều đại biểu ghi nhận Bộ Tài chính và cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, giải trình thuyết phục ý kiến đại biểu nêu và tiếp tục làm rõ hiệu quả của chính sách ưu đãi, bảo đảm tính công bằng, khả năng dự báo trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng cho rằng về miễn thuế đối với hoạt động cung cấp suất ăn, cần cụ thể hóa trách nhiệm kiểm chứng hiệu quả chính sách.

Nội dung này liên quan đến khoản 5a Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản 5a Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân dự kiến bổ sung. Báo cáo giải trình xác định miễn thuế là giải pháp hỗ trợ từ phía cung, khuyến khích nhà cung cấp đầu tư, nâng cao năng lực, tăng cạnh tranh; qua đó tạo điều kiện giảm giá, cải thiện chất lượng bữa ăn.

“Tôi nhất trí với lập luận này. Không nên yêu cầu toàn bộ số thuế được miễn phải chuyển ngay thành giảm giá từng suất ăn. Nguồn lực giữ lại có thể được sử dụng để đầu tư thiết bị, đào tạo nhân lực, cải thiện điều kiện chế biến; những kết quả này cần thời gian để thể hiện”, đại biểu Việt Nga phát biểu.

Tuy nhiên, chính vì tác động có thể gián tiếp và xuất hiện sau một thời gian, trách nhiệm theo dõi, đánh giá càng cần cụ thể.

Chẳng hạn, với hợp đồng đã ký trước khi luật có hiệu lực, giá và khẩu phần không thay đổi, cần có cách xác định nguồn lực từ ưu đãi đã góp phần cải thiện chất lượng, điều kiện cung ứng hoặc lợi ích nào cho người sử dụng. Số thuế được miễn và số đơn vị thụ hưởng phản ánh quy mô hỗ trợ, chưa đủ để kết luận chính sách đạt hiệu quả.

Chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất giáo dục

Góp ý về chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất giáo dục và đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số trong Luật đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH TP Huế) đồng tình với việc bổ sung chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục, đào tạo và đất ở trong hạn mức của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn, góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khoản 10, khoản 11 Điều 9 được bổ sung tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Luật vẫn còn những điểm chưa rõ về đối tượng, điều kiện và phạm vi miễn thuế, cần tiếp tục chỉnh lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng, đối với khoản 10 Điều 9: Miễn thuế đối với đất giáo dục phải căn cứ vào mục đích sử dụng thực tế, không chỉ căn cứ vào tư cách của cơ sở giáo dục.

Dự thảo quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục, trừ các trường hợp đã thuộc diện không chịu thuế tại khoản 1 Điều 3 và được miễn thuế tại khoản 2 Điều 9.

“Tôi đồng tình với cách thiết kế theo hướng mở rộng đối tượng được ưu đãi. Tuy nhiên, vấn đề là một cơ sở giáo dục có thể sử dụng đất cho nhiều mục đích khác nhau: Giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, nhưng cũng có thể cho thuê mặt bằng, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Nếu chỉ căn cứ vào tư cách pháp lý của cơ sở giáo dục để miễn thuế toàn bộ diện tích đất thì chưa bảo đảm công bằng”, đại biểu Nguyễn Thị Sửu phát biểu.

Ví dụ, một trường đại học có 10 ha đất, trong đó 7 ha xây dựng giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm và công trình phụ trợ phục vụ người học; 3 ha còn lại cho thuê kinh doanh thương mại. Không thể vì chủ thể sử dụng đất là một trường đại học mà miễn thuế toàn bộ 10 ha. Mặt khác, cũng không nên quy định quá hẹp, loại trừ ký túc xá, nhà ăn, khu sinh hoạt hoặc công trình phụ trợ thực sự phục vụ hoạt động giáo dục.

Vì vậy, đại biểu đề nghị sửa khoản 10 Điều 9 theo hướng: “Đất sử dụng hợp pháp, trực tiếp vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, bao gồm đất xây dựng công trình phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thí nghiệm và các công trình phụ trợ trực tiếp phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều này. Trường hợp thửa đất được sử dụng vào nhiều mục đích thì chỉ miễn thuế đối với diện tích thực tế sử dụng trực tiếp cho giáo dục, đào tạo; diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, cho thuê hoặc mục đích khác không thuộc diện miễn thuế”.

Đồng thời, giao Chính phủ quy định tiêu chí xác định diện tích đất được miễn, phương pháp phân định phần đất sử dụng hỗn hợp và trách nhiệm xác nhận của cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý đất đai.

Giải trình ý kiến các ĐBQH về việc phân biệt thế nào khi thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ cơ quan thuế thực hiện chức năng thu thuế. Còn việc xác định thế nào là cơ sở giáo dục tư thục không vì mục tiêu lợi nhuận đã được quy định trong Luật Giáo dục. Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền xác định đây là cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận.

“Trong luật đã quy định rất rõ, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đó để thực hiện việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở này, như vậy bảo đảm đúng vai, thuộc bài”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giải thích.

Ước tính khi luật ban hành, mỗi năm các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng này sẽ được miễn thuế khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Với quan điểm xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách để thúc đẩy giáo dục phát triển.

Cùng với chính sách ưu đãi thuế cho cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng cho biết chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở y tế là sự thể hiện quyết tâm rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, góp phần chăm sóc học sinh và người bệnh.

Về cách xác định thu nhập được ưu đãi, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định các khoản thu nhập được áp dụng chính sách ưu đãi thuế phải được hạch toán riêng để bảo đảm được miễn, giảm thuế.