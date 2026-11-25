Thực hiện Nghị định số 343/2025/NĐ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ quy định chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trấn Yên tổ chức chi trả tiền an điều dưỡng cho 583 cán bộ Quân đội nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức chi trả tiền an điều dưỡng cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu theo đúng quy định (Ảnh: Ban CHQS xã Trấn Yên).

Việc chi trả được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch. Các khâu tổ chức được thực hiện chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Quân đội nghỉ hưu nhận đầy đủ chế độ theo quy định.

Chế độ an điều dưỡng là một trong những chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu. Việc tổ chức chi trả kịp thời không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người thụ hưởng mà còn góp phần động viên các thế hệ cán bộ Quân đội tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc sống và các hoạt động tại nơi cư trú.

Công tác chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ (Ảnh: Ban CHQS xã Trấn Yên).

Thông qua việc thực hiện chính sách, Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục góp phần chăm lo công tác hậu phương Quân đội, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã có thời gian phục vụ trong Quân đội; đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân.