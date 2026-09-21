Chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh xã vùng cao Thanh Nưa

Đoàn kiểm tra việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Thanh Nưa

Tại Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Thanh Nưa, đoàn tập trung kiểm tra điều kiện vệ sinh bếp ăn, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình tiếp nhận và sơ chế thực phẩm; các khâu chế biến, chia suất, lưu mẫu, vận chuyển và bảo quản thức ăn trước khi phục vụ học sinh.

Cùng với bữa ăn, việc bố trí nơi nghỉ và tổ chức chăm sóc học sinh bán trú cũng được kiểm tra thực tế. Đây là những điều kiện liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và học tập của các em trong thời gian ở trường.

Qua kiểm tra, lãnh đạo UBND xã ghi nhận các trường đã quan tâm thực hiện quy định về an toàn thực phẩm, tổ chức ăn, nghỉ cho học sinh.

Đồng thời, yêu cầu Ban Giám hiệu tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình, từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến vận chuyển, tiếp nhận, chia suất và bảo quản thức ăn tại trường.

Nhân viên nhà trường chuẩn bị bữa ăn cho học sinh, bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm

Mỗi suất ăn cung cấp cho học sinh phải bảo đảm an toàn, đủ định lượng, chất lượng và dinh dưỡng. Việc kiểm soát chặt chẽ từng khâu không chỉ phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh bán trú.

Thời gian tới, xã Thanh Nưa tiếp tục kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở cung cấp thực phẩm, đơn vị cung cấp suất ăn và bếp ăn tập thể. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm học sinh được sử dụng bữa ăn bán trú an toàn, chất lượng và đủ dinh dưỡng.