Chăm lo an sinh tiếp sức người dân vươn lên

Được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, gia đình chị K’Gen, thôn Rô Men, xã Đam Rông 2 đã có nơi ở ổn định để yên tâm phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo

Những mái nhà nghĩa tình

Là 1 trong 7 hộ vừa thoát cận nghèo của thôn 12, xã Hòa Ninh, trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, bà Ka Bồng bày tỏ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, dột nát, không bảo đảm cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đây là món quà vô giá đã giúp gia đình tôi ổn định chỗ ở. Không chỉ vậy, gia đình tôi còn được hỗ trợ phân bón, cây trồng để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, không còn thuộc hộ cận nghèo”.

Còn đối với chị K’Gen, thôn Rô Men, xã Đam Rông 2, sau hơn 1 tháng được bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hỗ trợ đã giúp gia đình chị từng bước vươn lên trong cuộc sống. Thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua gia đình chị K’Gen sống trong căn nhà tạm mưa dột, gió lùa, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, gia đình chị đã có nơi ở ổn định để yên tâm phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: “Hỗ trợ “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của hội phụ nữ. Qua đó, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn an cư, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa gần 350 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng”.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Những căn nhà mang đầy hơi ấm tình người hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Lâm Đồng đã hoàn thành chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025 với 5.691 căn nhà, đạt 100% kế hoạch. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, tỉnh đã phân bổ 124 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 1.627 căn nhà và sửa chữa 917 căn nhà cho các hộ khó khăn. Đặc biệt, việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng mới 30/38 căn nhà, đang tiếp tục xây dựng 8 căn, sửa chữa 45/45 căn nhà theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Cùng với hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế và đồng bào vùng khó khăn. Trong đó, các chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững được triển khai đúng đối tượng, đúng quy định.

Kế hoạch số 1477/KH-UBND về thực hiện chuẩn nghèo đa chiều năm 2026 trên địa bàn của UBND tỉnh là bước triển khai quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 1,0 - 1,5%, tương ứng giảm từ khoảng 9.000 - 13.400 hộ nghèo. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, mục tiêu giảm nghèo từ 2 - 3%, tương ứng giảm từ 3.135 - 4.600 hộ nghèo đa chiều. Thực hiện chuẩn nghèo đa chiều, tỉnh không chỉ chú trọng tiêu chí thu nhập mà còn tập trung giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Theo đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ tiếp cận, tạo điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống một cách toàn diện, bền vững.

Được hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Hòa Ninh đã vươn lên thoát nghèo

Cùng với việc bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh đặc biệt chú trọng các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Kế hoạch đặt mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm, qua đó nâng cao thu nhập, hạn chế tái nghèo. Đồng thời, tỉnh tiếp tục lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các địa bàn nghèo, thôn, bon đặc biệt khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 vào sáng 15/10, đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác giảm nghèo cần được thực hiện đồng bộ, kiên trì, gắn hỗ trợ trước mắt với các giải pháp lâu dài, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và có cơ hội phát triển kinh tế gia đình. Phó Bí thư Thường trực cũng yêu cầu các địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu thực tế của từng hộ để có hình thức giúp đỡ phù hợp, chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.