Chăm lo an sinh, tiếp sức người dân phường Nam Hồng Lĩnh

Ở TDP 4 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh, căn nhà mới của gia đình bà Dương Thị Bảo (76 tuổi) và ông Nguyễn Văn Đoài (80 tuổi) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 3 tháng thi công. Với hai ông bà, đây không chỉ là một ngôi nhà mới mà còn là niềm vui lớn sau nhiều năm sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp.

Gia đình bà Bảo thuộc diện hộ cận nghèo. Ông Đoài thường xuyên đau ốm, trong khi tuổi cao khiến việc lao động, tạo thêm thu nhập gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, dù căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm, gia đình vẫn không đủ khả năng để xây dựng lại.

Cán bộ Ủy ban MTTQ phường Nam Hồng Lĩnh và tổ dân phố thăm hỏi, chung vui cùng gia đình bà Dương Thị Bảo sau khi ngôi nhà được hoàn thành.

Tháng 6/2026, gia đình ông bà được Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà ở. Căn nhà có diện tích 60m², tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích góp, vay mượn. Có mái ấm mới, cuộc sống của hai ông bà cũng bớt đi một nỗi lo.

Có ngôi nhà mới, vợ chồng bà Dương Thị Bảo và ông Nguyễn Văn Đoài yên tâm, cuộc sống bớt đi một nỗi lo.

Sống trong ngôi nhà mới, bà Dương Thị Bảo phấn khởi cho biết: “Tuổi đã cao, chồng lại thường xuyên đau ốm nên trước đây chúng tôi rất lo khi căn nhà ngày càng xuống cấp. Được các cấp, các ngành và mọi người quan tâm hỗ trợ, gia đình có thêm điều kiện làm nhà mới. Có chỗ ở mới khang trang, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều”.

Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Cao Thị Sơn (TDP 9 Thuận Lộc và gia đình ông Đinh Văn Hoằng (TDP 10 Thuận Lộc).

Cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở, bà Cao Thị Sơn (70 tuổi), ở TDP 9 Thuận Lộc, đang từng ngày mong chờ căn nhà mới hoàn thành. Chồng mất sớm, bà Sơn sống một mình, hai người con đi làm ăn xa nhưng điều kiện kinh tế cũng còn khó khăn.

Được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới, bà Cao Thị Sơn rất phấn khởi.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” phường Nam Hồng Lĩnh, bà Sơn được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà rộng 70m², tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Công trình được khởi công từ giữa tháng 9/2026, dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 tháng.

Năm nay, có lẽ là năm vui nhất đối với bà Sơn. Bởi, sắp tới, bà không còn phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, dột nát, thường xuyên lụt lội mỗi khi mùa mưa đến mà thay vào đó là được ở trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

Sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền phường Nam Hồng Lĩnh tiếp thêm động lực để bà Cao Thị Sơn xây dựng ngôi nhà mới khi tuổi đã cao.

Bà Cao Thị Sơn xúc động chia sẻ: “Bao năm qua tôi chỉ mong có được một ngôi nhà chắc chắn để ở, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên chưa thực hiện được. Nay được hỗ trợ xây dựng nhà mới, ước mong ấy sắp thành hiện thực. Tôi thực sự biết ơn và rất mong chờ ngày ngôi nhà hoàn thành”.

Mỗi hoàn cảnh một câu chuyện, nhưng điểm chung là sự hỗ trợ đúng lúc đã giúp những gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên. Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, phường Nam Hồng Lĩnh còn chú trọng tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phan Thị Thuyên được hỗ trợ mô hình sinh kế gà để cải thiện cuộc sống gia đình.

Gia đình chị Phan Thị Thuyên (51 tuổi), ở TDP 5 Đậu Liêu, là một trường hợp như vậy. Hơn 10 năm trước, chồng chị bị tai nạn giao thông, dẫn đến tàn tật, không còn khả năng lao động. Anh hiện hưởng chế độ bảo trợ xã hội 950.000 đồng/tháng.

Chị Thuyên trở thành lao động chính trong gia đình. Không chỉ chăm sóc chồng, chị còn phải chăm người mẹ chồng 90 tuổi bị liệt giường. Cuộc sống vì thế gặp nhiều khó khăn.

Đàn gà từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang phát triển tốt, mở ra thêm sinh kế cho gia đình chị Phan Thị Thuyên.

Vừa qua, gia đình chị được hỗ trợ mô hình sinh kế từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gồm 50 con gà và thức ăn chăn nuôi. Với mô hình phù hợp điều kiện gia đình, đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu nhập, giúp gia đình từng bước cải thiện cuộc sống.

Chị Phan Thị Thuyên cho biết: “Được hỗ trợ mô hình sinh kế, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn gà thật tốt để có thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống”.

Theo Ủy ban MTTQ phường Nam Hồng Lĩnh, từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 21 nhà ở (xây mới 18 ngôi nhà, sửa chữa 3 ngôi nhà) cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, với tổng kinh phí 1,245 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa; đồng thời huy động hơn 500 ngày công hỗ trợ các gia đình. Trong số này có 18 căn nhà xây mới, trị giá 1,17 tỷ đồng và 3 căn nhà được sửa chữa với kinh phí 75 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với UBND phường trao 120 mô hình sinh kế gà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ có người khuyết tật, qua đó tạo thêm điều kiện để người dân phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lê Văn Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Phường xác định việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những người yếu thế phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực. Cùng với nguồn lực của Nhà nước, phường tiếp tục huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên.”

Từ những mái ấm được dựng xây, những mô hình sinh kế được trao đến các phần quà nghĩa tình, công tác an sinh xã hội ở phường Nam Hồng Lĩnh đang được triển khai theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu của người dân.

Sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng phường Nam Hồng Lĩnh ngày càng văn minh, nghĩa tình.