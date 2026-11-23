Trước đó, Luật Nhà ở 2023 cũng đã quy định nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Nhưng do không tách bạch rõ khái niệm "sử dụng không phải để ở" với "cho thuê lưu trú ngắn ngày" đã khiến nhiều Ban quản trị, Ban quản lý chung cư đồng nhất hoạt động cho thuê ngắn hạn là kinh doanh trái phép, từ đó ngăn cản, gây khó dễ cho các chủ căn hộ tham gia vào hoạt động này. Gần đây, Nghị định 339/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/8 vừa qua đã đưa ra mức xử phạt rất cao đối với hành vi sử dụng căn hộ chung cư không nhằm mục đích để ở.

Tại TP Hồ Chí Minh, để quản lý nhà chung cư trước xung đột lợi ích gay gắt giữa các Ban quản trị, Ban quản lý và cư dân trực tiếp sinh sống tại chung cư với các chủ căn hộ tham gia hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn, ngày 27/2/2025 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Trong đó quy định chủ sở hữu muốn sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú ngắn ngày thì căn hộ đó phải là căn hộ dùng làm cơ sở lưu trú du lịch thuộc nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Một chung cư có nhiều căn hộ được chủ sở hữu tham gia hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Sau quyết định này, tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh có khoảng 30 Ban quản lý, Ban quản trị chung cư ra thông báo cấm sử dụng căn hộ để cho thuê lưu trú ngắn ngày. Trong khi đó chỉ tính riêng tại 24 chung cư tại khu vực trung tâm đã có khoảng 8.740 căn hộ được các chủ sở hữu đem tham gia vào việc cho thuê lưu trú ngắn hạn qua ứng dụng Air Bed and Breakfast (Airbnb) - một nền tảng trực tuyến kết nối giữa những người có nhu cầu thuê nhà ở, phòng nghỉ với người có nhu cầu cho thuê.

Trước phản ứng của cộng đồng người sở hữu căn hộ tham gia hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn ngày, ngày 11/4/2026, UBND thành phố tiếp tục ban hành quyết định số 19/2026/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư để thay thế quyết định trên. Quyết định này tuy đã nới lỏng các quy định để tạo điều kiện cho người dân khai thác cho thuê căn hộ ngắn hạn, nhưng người tham gia hoạt động này vẫn gặp không ít khó khăn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho rằng, với quy định mới tại Luật Nhà ở sửa đổi, ranh giới pháp lý đã được làm rõ. Theo đó, hành vi sử dụng chung cư không phải để ở được hiểu là việc tự biến căn hộ thành văn phòng giao dịch, cửa hàng, kho chứa hàng, cơ sở sản xuất…Trong khi đó, căn cứ theo Luật Cư trú 2020, thì “lưu trú” là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc tạm trú trong thời gian dưới 30 ngày. Như vậy, việc cho khách thuê căn hộ để nghỉ ngơi, sinh hoạt ngắn ngày theo mô hình Airbnb là hoàn toàn hợp pháp đối với mọi căn hộ chung cư.

Đánh giá về điểm mới của Luật Nhà ở sửa đổi, một chủ sở hữu căn hộ đang tham gia vào hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn cho biết, việc luật hóa hoạt động trên đã giúp cả người cho thuê lẫn khách lưu trú giải tỏa được tâm lý e ngại. Hành lang pháp lý rõ ràng và minh bạch sẽ giúp chấm dứt xung đột lợi ích giữa các bên, chủ căn hộ sẵn sàng đầu tư để tham gia vào hoạt động này một cách bài bản.

Việc này cũng sẽ giúp thị trường căn hộ cho thuê tại đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh trở nên phong phú, đa dạng hơn. Người dân trong nước đi công tác, du lịch cùng gia đình hay du khách quốc tế sẽ có thêm nhiều lựa chọn lưu trú tiện nghi, mang tính trải nghiệm bản địa ngay trên các nền tảng đặt phòng quốc tế.

Căng thẳng giữa chủ căn hộ cho thuê lưu trú ngắn hạn với ban quản trị tại một chung cư.

Đại diện cộng đồng Airbnb tại TP Hồ Chí Minh - bà Nguyễn Thương Hoài nhận định, việc Luật Nhà ở chính thức sửa đổi, tiếp thu ý kiến từ thực tiễn của người dân là một tín hiệu tích cực. Quy định này không chỉ mở đường cho hoạt động kinh tế chia sẻ tiếp tục phát triển theo thông lệ quốc tế, mà còn giúp người dân yên tâm cho thuê căn hộ trên các nền tảng quốc tế đúng khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Theo bà Hoài, thời gian qua, nhiều chung cư treo biển thông báo rằng việc cho thuê lưu trú ngắn hạn là trái luật, khiến hoạt động cho thuê lưu trú của các chủ căn hộ gặp nhiều khó khăn. Do đó, bà kiến nghị các cơ quan chức năng sớm đưa các chính sách mới của luật vào cuộc sống, giúp các đơn vị quản lý, vận hành chung cư có cơ sở và giải pháp thực thi thống nhất.

"Để đưa hoạt động cho thuê căn hộ vào khuôn khổ, thời gian qua chủ căn hộ và đơn vị khai thác đã chủ động thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thuế, đăng ký tạm trú, tạm vắng và đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn còn gặp vướng mắc ở khâu kê khai, đóng thuế. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ những rào cản hành chính này để người dân thực hiện nghĩa vụ thuế được thuận lợi", bà Hoài bày tỏ.