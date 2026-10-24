Chấm dứt tình trạng 'đón đền bù' trên tuyến cao tốc CT.07

Nhiều tấm inox được dựng san sát trong phạm vi giải phóng mặt bằng cao tốc CT.07 qua xã Chợ Mới, có dấu hiệu nhằm “đón đền bù”.

Nhận diện, ngăn chặn hành vi trục lợi

Những tấm inox dựng san sát từ chân lên đỉnh đồi, nhà tạm mới xuất hiện trong phạm vi cắm cọc giải phóng mặt bằng, những hàng thanh long trồng trên nền đất khô cứng, quây kín bằng lưới thép là hình ảnh xuất hiện tại một số khu vực thuộc xã Chợ Mới, nơi tuyến cao tốc CT.07 đi qua. Nhiều công trình, cây trồng có dấu hiệu mới được tạo lập, chưa gắn với nhu cầu sản xuất, sinh hoạt thực tế, đặt ra yêu cầu kiểm tra, xác minh nhằm ngăn chặn hành vi gia tăng tài sản để trục lợi chính sách bồi thường.

Tình trạng “đón đền bù” không phải mới xuất hiện trên tuyến CT.07. Trước đó, tại một số địa phương có dự án đi qua cũng ghi nhận hiện tượng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trong khu vực giải phóng mặt bằng. Sau khi được chính quyền tuyên truyền, giải thích, một số hộ đã tự giác tháo dỡ, trả lại hiện trạng.

Tuyến CT.07 đi qua địa bàn xã Chợ Mới dài khoảng 13km, công tác kiểm tra, xử lý được triển khai ngay trong quá trình kiểm đếm. Đến nay, địa phương đã lập biên bản đối với 55 hộ có biểu hiện cơi nới công trình, tạo lập tài sản trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Kết quả này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quản lý hiện trạng đất đai, kịp thời phát hiện những trường hợp bất thường, bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, chính quyền xã Chợ Mới đã thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức các tổ kiểm đếm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tại những xóm có dự án đi qua. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, UBND xã chỉ đạo thành lập hai tổ công tác, gồm lãnh đạo địa phương, cán bộ chuyên môn, lực lượng công an và đại diện các xóm, trực tiếp kiểm tra, xác minh, lập biên bản trường hợp có dấu hiệu cơi nới công trình, tạo lập tài sản không đúng quy định.

Ông Mai Xuân Huấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chợ Mới, cho biết: Địa phương kiên quyết không bồi thường đối với tài sản được tạo lập trái quy định nhằm trục lợi chính sách. Các tổ công tác tiến hành lập biên bản, xác định hiện trạng, đồng thời phối hợp với các xóm tổ chức họp dân, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành. Qua vận động, một số hộ đã nhận thức được vấn đề, chủ động tháo dỡ công trình; những trường hợp còn lại tiếp tục được tuyên truyền, yêu cầu khắc phục.

Việc xử lý các trường hợp có dấu hiệu bất thường cũng nhằm bảo đảm công bằng đối với những hộ dân nghiêm túc chấp hành quy định, giữ nguyên hiện trạng đất đai, tài sản dù chịu ảnh hưởng trực tiếp khi dự án triển khai. Gia đình bà Nguyễn Thị Phương Anh, ở xóm Đoàn Kết, là một trường hợp như vậy. Quán bán hàng của gia đình nằm trong khu vực dự kiến thu hồi đất, một phần diện tích phía sau cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng. Dù việc thu hồi sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt, gia đình bà vẫn giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng, cơi nới hay trồng thêm cây cối.

“Gia đình đồng tình, ủng hộ chủ trương xây dựng tuyến cao tốc và sẵn sàng chấp hành các quy định về giải phóng mặt bằng” - bà Nguyễn Thị Phương Anh chia sẻ.

Sự tự giác của những hộ dân như gia đình bà Phương Anh cho thấy tinh thần trách nhiệm đối với công trình chung, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm sự công bằng trong thực hiện chính sách bồi thường. Khi người có đất bị thu hồi nghiêm túc chấp hành, những hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi càng phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đồng thuận bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới có tổng chiều dài khoảng 99km, diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 327ha, ảnh hưởng đến khoảng 1.918 hộ dân và tổ chức. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương lân cận.

Hiện trạng đất đai, tài sản được ghi nhận trước khi công khai hướng tuyến CT.07, làm căn cứ kiểm đếm, bồi thường và ngăn chặn trục lợi chính sách.

Đến ngày 20-10, các địa phương đã thống kê, kiểm đếm đối với 1.221 hộ dân và tổ chức; lập, trình phê duyệt phương án bồi thường cho 199 hộ. Có 101 hộ đã được chi trả bồi thường, với tổng kinh phí trên 50,4 tỷ đồng; diện tích mặt bằng đã bàn giao cho nhà đầu tư khoảng 37,74ha.

Theo ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Thái, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có xã Chợ Mới, đã tích cực vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tình trạng một số hộ dựng công trình tạm, cơi nới tài sản, trồng thêm cây trong phạm vi thu hồi đất đang gây khó khăn cho quá trình kiểm đếm, bàn giao mặt bằng.

Công ty mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quy định, tự giác tháo dỡ những công trình, tài sản được tạo lập không đúng quy định, sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện triển khai thi công theo kế hoạch.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, cùng với việc rà soát, hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo quy định, công tác quản lý hiện trạng đất đai phải được thực hiện chặt chẽ. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường cần được xác minh cụ thể, xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định; đồng thời, thông tin về chính sách bồi thường phải được truyền đạt rõ ràng để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện.

Chấm dứt tình trạng “đón đền bù” là yêu cầu quan trọng nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, giữ vững kỷ cương quản lý đất đai và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp của nhà đầu tư và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến cao tốc CT.07 sẽ có thêm điều kiện để đẩy nhanh tiến độ, tạo tiền đề triển khai công trình theo kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.