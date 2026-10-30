Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo Kết luận của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Thông báo số 205-TB/VPTW, ngày 28/10/2026).

Chấm dứt tình trạng bệnh viện cố tình 'xét nghiệm lại' để thu phí không vì lý do chuyên môn. ﻿Ảnh minh họa - Phạm An

Xóa bỏ cơ chế "xin - cho" trong hoạt động mua sắm, đấu thầu và cung ứng thuốc

Theo Thông báo Kết luận, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc và tài chính y tế.

Trong đó, giao Bộ Y tế ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật và các nội dung liên quan; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập, bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi; xóa bỏ cơ chế "xin - cho", khắc phục tâm lý e ngại, sợ sai trong hoạt động mua sắm, đấu thầu và cung ứng thuốc, vắc xin, vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hoàn thành trong quý IV/2026.

Giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thuốc; hướng dẫn cụ thể việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại các cơ sở y tế công lập; khắc phục triệt để tình trạng tự chủ hình thức, nửa vời hoặc áp dụng tự chủ chi thường xuyên đối với bệnh viện tuyến dưới khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh và nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế.

Đồng thời, phân định rõ các nhóm cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ và mức độ tự chủ; ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho các cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cơ bản; chỉ áp dụng mức độ tự chủ cao đối với cơ sở y tế đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị có giá trị lớn và công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong năm 2026, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm

Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của y tế cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Cần xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tổng thể, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; khắc phục tình trạng chỉ giao thêm nhiệm vụ cho tuyến y tế cơ sở mà không bảo đảm điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính.

Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải có trách nhiệm ưu tiên bố trí bảo đảm nguồn lực cho công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở; bảo đảm tối thiểu 30% ngân sách y tế địa phương cho y tế dự phòng.

Cũng theo Thông báo Kết luận, Thường trực Ban Bí thư giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống VNeID cho 100% người dân trước ngày 30/6/2027 để người dân khi đi khám bệnh chỉ cần mang theo Căn cước công dân, không phải mang sổ giấy hay làm lại các xét nghiệm không cần thiết.

Đáng chú ý, trong năm 2026, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, kiên quyết không để tồn tại tình trạng các Bệnh viện cố tình "xét nghiệm lại" để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, nhất là các chính sách an sinh xã hội, miễn, giảm viện phí và khám sức khỏe định kỳ; bảo đảm người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia thực hiện.