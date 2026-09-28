Chấm dứt thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027

Địa phương phải bảo đảm đủ giáo viên

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 500/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về giải pháp xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Các địa phương phải tuyển hết biên chế được giao; điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thiếu, thừa cục bộ. Với nơi chưa thể bố trí giáo viên bằng biên chế, phải thực hiện hợp đồng theo quy định và chủ động bố trí kinh phí.

UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp do nguyên nhân chủ quan, như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ.

Các địa phương cũng phải rà soát chính xác nhu cầu biên chế dựa trên dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học; cập nhật thường xuyên dữ liệu giáo viên, học sinh để phục vụ dự báo nhu cầu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xác định nhu cầu giáo viên đến từng địa phương, trường, cấp học, môn học; đồng thời rà soát định mức giáo viên, chế độ làm việc, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Không giảm biên chế cơ học khi vẫn thiếu giáo viên, đào tạo sư phạm phải gắn với nơi cần giáo viên

Phó Thủ tướng yêu cầu sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp. Cán bộ quản lý giáo dục đủ điều kiện, phù hợp chuyên môn có thể trở lại giảng dạy; người còn thiếu điều kiện phải được đào tạo, bồi dưỡng bổ sung.

Những trường hợp không phù hợp không được bố trí làm giáo viên bằng mọi giá, mà phải được điều động, bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Nhân viên dôi dư chỉ được chuyển sang giảng dạy khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ, chuẩn nghề nghiệp và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo.

Bộ Nội vụ được yêu cầu rà soát chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, hướng dẫn địa phương không giảm cơ học trong khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên. Tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực.

Không giảm biên chế cơ học khi vẫn thiếu giáo viên.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi Nghị định 116/2020, khắc phục tình trạng đặt hàng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng.

Cơ chế hỗ trợ sinh viên sư phạm sẽ được nghiên cứu theo hướng gắn với việc làm sau tốt nghiệp, nhất là các môn học và địa bàn khó tuyển giáo viên; có thể bao gồm đăng ký, cam kết phục vụ, tuyển dụng hoặc bố trí công tác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải rà soát mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên, chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng, đồng thời tập trung đầu tư một số trường sư phạm trọng điểm.

Chương trình đào tạo giáo viên phải được chuẩn hóa, chú trọng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng quản lý lớp học, tâm lý học sinh, năng lực số, ứng dụng AI và tăng thời lượng thực hành sư phạm.

Chuyển từ "đào tạo những gì có thể" sang theo nhu cầu, ưu tiên quỹ đất cho giáo dục

Các trường sư phạm được yêu cầu phối hợp với địa phương xác định nhu cầu và tổ chức đào tạo theo đơn đặt hàng, chuyển từ tư duy "đào tạo những gì có thể đào tạo" sang "đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục, địa phương và xã hội".

Ưu tiên là các môn học, cấp học và địa bàn thiếu giáo viên kéo dài, khó tuyển dụng; đồng thời cập nhật yêu cầu mới về chuyển đổi số, AI, STEM, ngoại ngữ và Chương trình giáo dục phổ thông.

Các cơ sở đào tạo phải theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, tỷ lệ vào nghề và khả năng đáp ứng thực tế.

Chủ động hỗ trợ đất đai, mặt bằng, đầu tư và kinh phí để phát triển giáo dục.

Ngoài ra, các tỉnh, thành được yêu cầu rà soát trụ sở, quỹ đất dôi dư và đất sạch sau sắp xếp để ưu tiên cho giáo dục, nhất là tại nơi còn thiếu trường, lớp.

Địa phương phải chủ động hỗ trợ đất đai, mặt bằng, đầu tư và kinh phí để phát triển cơ sở đào tạo giáo viên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng trong quý IV/2026.

Việc xử lý thiếu, thừa giáo viên được đặt trong tổng thể quy hoạch trường lớp, dự báo dân số, đào tạo nhân lực và sử dụng ngân sách, hướng tới bảo đảm đủ giáo viên và nâng chất lượng dạy học.