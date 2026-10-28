Chấm dứt tận diệt chim hoang dã, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên

Nguy cơ mất cân bằng sinh thái

Từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, các vùng đất ngập nước và khu vực ven biển của Việt Nam là điểm dừng chân quan trọng của hàng trăm loài chim di cư. Những sinh cảnh này cung cấp nguồn thức ăn và nơi nghỉ ngơi tạm thời cho các loài chim di cư xuống phía Nam và cả khi quay trở lại phương Bắc.

Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động hiện nay là không những môi trường sống của chúng đang ngày càng bị thu hẹp, mà hàng nghìn cá thể chim hoang dã vẫn bị săn bắt, tận diệt mỗi năm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ “đặc sản” tại nhiều nhà hàng.

Hình ảnh các loại chim hoang dã bị săn bắt trái phép do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ghi nhận.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), từ đầu năm 2026 đến nay, tổ chức này đã ghi nhận 1.042 vụ việc do người dân phản ánh, liên quan đến hơn 150.000 cá thể chim. Các vi phạm được ghi nhận bao gồm: săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo trực tuyến và mua bán tại các cửa hàng chim cảnh.

Tình trạng săn bắt trái phép khiến số lượng và chủng loại loài chim hoang dã tại nhiều tỉnh, thành phố suy giảm. Điều này ảnh hưởng đến cân bằng sinh học và nguy cơ gây ra các vấn đề về môi trường ngày một nghiêm trọng.

Phó Giám đốc ENV Bùi Thị Hà cho rằng, bầu trời và thiên nhiên Việt Nam nên là điểm đến an toàn trong hành trình di cư của các loài chim hoang dã. Chung tay ngăn chặn các hoạt động săn bắt, buôn bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép là hành động thiết thực góp phần bảo vệ, tiến tới chấm dứt nạn tận diệt chim hoang dã và chim di cư.

Nói “không” với tiêu thụ chim hoang dã

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn các loài chim hoang dã và chim di cư tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan.

Cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến chim hoang dã. Tại Hà Nội, công tác bảo vệ động vật hoang dã nói chung, chim hoang dã nói riêng cũng được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.

Công an xã Kiều Phú (thành phố Hà Nội) thu giữ lưới săn bắt chim hoang dã. Ảnh: HNM.

Mới đây nhất, hồi trung tuần tháng 10-2026, trong quá trình tuần tra tại thôn Ngọc Bài, lực lượng Công an xã Kiều Phú đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động bẫy, bắt chim tự nhiên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 10 lưỡi bẫy chim cùng các trang thiết bị có liên quan. Hiện, Công an xã Kiều Phú đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xác định các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật khi có đủ căn cứ.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, bên cạnh vai trò then chốt của công tác thực thi pháp luật, nhận thức và hành động của mỗi người dân cũng có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã.

Chừng nào nhu cầu tiêu thụ chim hoang dã còn tồn tại, hoạt động săn bắt, buôn bán trái phép sẽ còn tiếp diễn. Điều này sẽ trực tiếp đe dọa sự sống còn của các loài chim di cư và chim bản địa.

Bà Bùi Thị Hà nhấn mạnh: “Nói “không” với tiêu thụ chim hoang dã là một trong những hành động thiết thực nhất để cộng đồng góp phần bảo vệ bầu trời Việt Nam, bảo vệ cơ hội để các thế hệ tương lai tiếp tục được chứng kiến những đàn chim tự do sải cánh trên hành trình di cư".

Nếu phát hiện nhà hàng có hành vi quảng cáo, kinh doanh trái phép các món ăn từ chim hoang dã, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng tại địa phương hoặc Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên qua số điện thoại: 1800 1522.