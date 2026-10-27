Chấm dứt hợp đồng thi công 2 nhà thầu tại 2 dự án trọng điểm quốc gia

Nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam không đáp ứng yêu cầu thi công bù tiến độ tại gói thầu xây dựng số 26, Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Theo đó, căn cứ các quy định pháp luật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo chấm dứt Hợp đồng số 174/2023/HĐXD (ngày 15-8-2023) đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Hải Đăng (bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ), thành viên liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 21, Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực sau ngày 30-6-2026 là thời hạn nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo nội dung của phụ lục hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu Công ty cổ phần Hải Đăng đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị và đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo, xử lý theo đúng trình tự, quy định hợp đồng đã ký. Đồng thời, từ ngày 19-5 đến hết 30-6-2026, nhà thầu đã ngừng thi công liên tục 43 ngày không có lý do chính đáng, thể hiện rõ việc không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cũng thông báo chấm dứt Hợp đồng số 323/2023/HĐXD (ngày 19-12-2023) đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam (bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ), nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị và đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo, xử lý theo đúng trình tự, quy định hợp đồng đã ký. Theo đánh giá, nhà thầu đã không đáp ứng được các nội dung cam kết thi công bù tiến độ tại gói thầu. Nhà thầu cũng đã đề nghị chủ đầu tư tìm kiếm nhà thầu khác tiếp nhận và thi công phần khối lượng còn lại. Qua đó cho thấy, nhà thầu không còn khả năng tổ chức, duy trì nguồn lực để tiếp tục thực hiện đầy đủ phạm vi công việc theo hợp đồng, không đảm bảo yêu cầu về tiến độ gói thầu.

Trong thông báo chấm dứt hợp đồng gửi các nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai yêu cầu 2 nhà thầu bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai (qua tư vấn giám sát) toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng, kết quả thí nghiệm, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu đối với các hạng mục đã thi công; hồ sơ điều chỉnh giá đối với phần việc đã nghiệm thu hạn chót vào ngày 15-11-2026.

Phối hợp kiểm đếm, lập biên bản xác nhận vật tư, vật liệu đang tập kết tại công trường; bảo quản đất đào không thích hợp và hoàn thành thủ tục đổ thải theo quy định. Di dời toàn bộ máy móc, thiết bị, công trình tạm của nhà thầu và bàn giao lại mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai.