Chấm dứt cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp 'sân sau' Tập đoàn

Đó là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các TCTD yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa - SME” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo Quyết định số 1809/QĐ-TTg.

Hệ thống các TCTD hoạt động lành mạnh, chất lượng

Theo thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 19/9, Đề án trên được phê duyệt, là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành TW Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính Quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” và Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ về cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18.

Đề án bao gồm 5 quan điểm lớn, 3 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gắn kết với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “2 con số”; đồng thời, có tính đồng bộ, liên kết chặt chẽ với các nội dung Đề án “Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045” của Bộ Tài chính vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành theo Quyết định số 1413/QĐ-TTg.

Để hiện thực hoá các nhiệm vụ trên, NHNN tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy việc hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các TCTD yếu kém, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp; phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin trong các lĩnh vực cốt lõi; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng.

Như vậy, theo NHNN, mục tiêu tổng quát của Đề án là đến năm 2030, xây dựng NHNN trở thành ngân hàng Trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến, dữ liệu số; có năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu, theo thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam; chủ động thích ứng với các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống tiền tệ, ngân hàng.

Hệ thống các TCTD hoạt động lành mạnh, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, quản trị ngân hàng tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực về an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn

Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo các TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh nghiệp, nhất SME được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời và phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, mức độ sẵn sàng và đặc thù từng loại hình, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. Theo NHNN, đến năm 2030, xử lý các TCTD yếu kém theo hướng: xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai các phương án cơ cấu lại/phương án xử lý TCTD yếu kém phù hợp quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

Trong đó, NHNN chủ trì thực hiện nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện Đề án; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại (NHTM) do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, NHTM do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty VAMC; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại, xử lý các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu của TCTD.

"Triển khai Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân; chỉ đạo các TCTD triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với hoạt động bảo hiểm, chứng khoán để ngăn ngừa, xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây tác động bất lợi tới thị trường chứng khoán và rủi ro cho TCTD", đại diện NHNN cho biết.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN đẩy mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; triển khai dịch vụ đánh giá điểm khả tín khách hàng vay dựa trên đa nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là SME tiếp cận nguồn vốn tín dụng an toàn, thuận lợi. Xây dựng Khung quản trị dữ liệu, phân loại dữ liệu cốt lõi; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng.

Đáng chú ý, Đề án giao yêu cầu các TCTD tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng, chất lượng tín dụng, mức độ tập trung tín dụng, khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, cấp tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Đề án, nhiệm vụ của Bộ Tài chính chủ trì các nội dung về rà soát, hoàn thiện Dự án Luật Phát triển SME và các chính sách hỗ trợ cho SME; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước Trung ương, địa phương; phối hợp với NHNN cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các NHTM Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kết nối hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán với Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với giao dịch chứng khoán mà NHNN đóng vai trò là ngân hàng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán này.