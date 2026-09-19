Chấm dứt cho vay tập trung, kiểm soát rủi ro trong hệ thống ngân hàng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1809/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Mục tiêu tổng quát của Đề án là đến năm 2030 xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, dựa trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số.

Ngân hàng Nhà nước nâng cao năng lực điều hành dựa trên dữ liệu

Theo Đề án, Ngân hàng Nhà nước hướng tới nâng cao năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam.

Ảnh minh họa: SBV

Cùng với đó, chủ động thích ứng với các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số", bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng.

Đề án triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng cường xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, kiểm soát nợ xấu

Đối với các tổ chức tín dụng yếu kém, gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân, Đề án yêu cầu phê duyệt phương án cơ cấu lại cụ thể đối với từng tổ chức; giám sát quá trình thực hiện, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Việc xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém được triển khai đồng bộ với Đề án "Cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045".

Đề án đồng thời yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng và phòng, chống rửa tiền; nâng cao năng lực cảnh báo sớm, chủ động nhận diện và xử lý nghiêm sai phạm, nhất là trong sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay và chấp hành các quy định về an toàn hoạt động.

Các tổ chức tín dụng phải tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đặc biệt đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; chủ động hạn chế nợ nhóm 2, nợ xấu phát sinh, đẩy mạnh thu hồi và xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, các tổ chức tín dụng phải chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc các dự án thuộc hệ sinh thái, "sân sau" của tập đoàn có nguy cơ gây mất an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát biến động sở hữu cổ phần, hoạt động cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan; kịp thời phát hiện dấu hiệu rủi ro, vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.