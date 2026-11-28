Phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Tổ chức nghệ thuật độc lập Heritage Art Space, giám tuyển triển lãm nghệ thuật “Chạm Đồng Xuân” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, về hành trình kết nối nghệ thuật với đời sống và khơi dậy sức sống của không gian di sản.

PV: Thưa ông, điều gì ở chợ Đồng Xuân đã gợi cảm hứng để các nghệ sĩ lựa chọn nơi đây làm không gian sáng tạo?

Chợ Đồng Xuân là địa danh gắn bó với quá trình phát triển của Hà Nội, chứa đựng nhiều lớp giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa và đời sống. Trước hết, bản thân kiến trúc ngôi chợ đã là một nét đặc trưng của thành phố, ghi dấu những giai đoạn khác nhau, từ khi người Pháp xây dựng chợ đến các lần thiết kế, xây dựng về sau, trong đó có sự tham gia của kiến trúc sư Lê Văn Lân.

Nhưng Đồng Xuân không chỉ có giá trị ở công trình kiến trúc. Ngôi chợ còn hiện diện trong ca dao, tục ngữ, trong phong tục, tập quán và ký ức về Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, đời sống của những con người gắn bó với chợ là nguồn chất liệu phong phú. Ở đây, việc nhiều thế hệ trong một gia đình cùng buôn bán không phải chuyện hiếm. Sự luân chuyển hàng hóa, những sinh hoạt, mối quan hệ giữa người bán và người mua tạo thành một hệ sinh thái sống động, có thể gợi mở nhiều ý tưởng nghệ thuật.

Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026). Ảnh: BTC

Vì thế, khi thực hiện “Chạm Đồng Xuân”, chúng tôi gợi ý các nghệ sĩ tìm kiếm chất liệu ngay trong đời sống ngôi chợ. Một số tác phẩm được sáng tạo theo cách thực hành “found object”, tức sử dụng những đồ vật, vật liệu tìm thấy trong môi trường xung quanh, thay vì chỉ dùng vật liệu chuyên biệt cho nghệ thuật.

Điều thú vị nằm ở cách nghệ sĩ quan sát, lựa chọn và đặt những vật liệu quen thuộc vào một mối liên hệ mới. Khi ấy, chính những thứ công chúng có thể bắt gặp hằng ngày ở chợ lại mang đến sự bất ngờ, khiến họ dừng lại, khám phá và nhìn không gian này từ một góc độ khác.

PV: Đặt tác phẩm nghệ thuật giữa một khu chợ đang hoạt động, “Chạm Đồng Xuân” có thể góp phần khơi dậy sức sống của không gian di sản này như thế nào?

Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là góp phần mang lại sức sống mới cho chợ Đồng Xuân. Những năm gần đây, hoạt động thương mại của chợ gặp nhiều khó khăn, trong đó có sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ thương mại điện tử. Khi thói quen mua sắm thay đổi, sức hút của ngôi chợ đối với công chúng cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Đồng Xuân như một nơi trao đổi hàng hóa thì chưa đầy đủ. Đây còn là một không gian công cộng, một biểu tượng của Hà Nội, nơi con người gặp gỡ và chia sẻ những trải nghiệm. Trước kia, người Hà Nội thường nói “đi chơi chợ Đồng Xuân”. Đi chợ không nhất thiết chỉ để mua một món hàng, mà còn để ngắm phố phường, xem hàng hóa, gặp bạn bè, cảm nhận không khí, nhất là vào dịp Tết. Đó là sức sống rất đáng quý mà chúng tôi mong muốn góp phần khơi dậy.

Không gian sáng tạo đặt giữa khu chợ vẫn đang hoạt động nhộn nhịp tạo sự thích thú cho người đến trải nghiệm. Ảnh: BTC

Chợ vốn không được thiết kế để làm phòng triển lãm. Chính vì vậy, sự xuất hiện của các tác phẩm do nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sáng tạo có thể tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa nghệ thuật với đời sống. Công chúng đến xem tác phẩm cũng có dịp đi vào chợ, quan sát kiến trúc, hàng hóa và sinh hoạt của tiểu thương. Ngược lại, nghệ thuật được tiếp cận bởi cả những người vốn không có thói quen đến bảo tàng hay phòng trưng bày.

Tôi cho rằng, vai trò của văn hóa, nghệ thuật ở đây không phải là thay thế chức năng thương mại của chợ, mà là tạo thêm lý do để mọi người tìm đến, gặp gỡ và trải nghiệm. Từ đó, ngôi chợ có cơ hội nối lại những thói quen cũ hoặc hình thành những sức sống mới phù hợp với đời sống hôm nay.

PV: Lễ hội chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Dự án tính đến việc duy trì sức hút của chợ Đồng Xuân sau khi triển lãm kết thúc ra sao, thưa ông?

Điều chúng tôi hướng tới là những giá trị có thể tiếp tục được phát huy sau lễ hội. Một sự kiện diễn ra trong khoảng hai tuần có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng để công chúng quay trở lại thì cần có những thay đổi cụ thể, phù hợp với không gian và hoạt động của chợ.

Với “Chạm Đồng Xuân”, dự kiến khoảng 9-10 tác phẩm sẽ được giữ lại lâu dài sau khi lễ hội kết thúc. Đó có thể là một số tranh tường hoặc tác phẩm sắp đặt phù hợp với không gian, được Ban Quản lý chợ Đồng Xuân mong muốn giữ lại thay vì tháo dỡ. Nếu tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày của ngôi chợ, các tác phẩm sẽ tạo thêm những điểm khám phá cho khách tham quan. Người từng đến trong dịp lễ hội cũng có thêm lý do để trở lại, giới thiệu với bạn bè hoặc dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn.

Không gian sáng tạo ở chợ Đồng Xuân thu hút người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, chợ Đồng Xuân đã mở cửa không gian tầng mái, nơi trước đây công chúng chưa có cơ hội tiếp cận. Sau khi tham quan, đi dạo trong chợ, mọi người có thể lên đây đọc sách, uống cà phê và trải nghiệm một góc nhìn khác về ngôi chợ.

Tất nhiên, mong muốn tạo ra thay đổi bền vững cần được tiếp nối bằng những hành động phù hợp. Việc giữ lại tác phẩm hay khai thác thêm không gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành một phần hấp dẫn, gần gũi trong trải nghiệm của công chúng, đồng thời hài hòa với đời sống vốn có của chợ Đồng Xuân.

PV: Qua dự án, ông muốn gửi gắm điều gì tới công chúng trẻ trong cách tiếp cận nghệ thuật và những không gian văn hóa truyền thống?

'Tôi mong các bạn trẻ nhận ra rằng văn hóa, nghệ thuật có nhiều cách tiếp cận đa dạng, thú vị và luôn có thể thay đổi theo thời gian. Không nhất thiết phải bước vào nhà hát hay phòng triển lãm mới được thưởng thức nghệ thuật. Ngay trong một không gian đời sống như khu chợ, mọi người vẫn có thể gặp những tác phẩm có chất lượng, tiếp cận các thực hành nghệ thuật mới của nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Bạn Hà Anh và Thanh Giang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hào hứng trải nghiệm không gian "Chạm Đồng Xuân". Ảnh: TH

Đưa nghệ thuật đến gần đời sống cũng là mở rộng cơ hội thưởng thức cho nhiều nhóm công chúng, với những điều kiện, hoàn cảnh và trải nghiệm khác nhau. Mỗi người có thể bắt đầu từ điều khiến mình tò mò, từ một vật liệu quen thuộc hay một góc chợ mà trước đây mình đi qua nhưng chưa từng chú ý.

Đặc biệt, tôi khuyến khích người trẻ trực tiếp trở lại với những không gian công cộng truyền thống, dành thời gian khám phá và dần hình thành những điểm hẹn gắn bó với các không gian ấy. Mạng xã hội có thể giúp chúng ta biết đến một tác phẩm hay một địa điểm, nhưng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đứng trước tác phẩm, cảm nhận không gian và quan sát đời sống đang diễn ra xung quanh. Với “Chạm Đồng Xuân”, tôi hy vọng cuộc gặp gỡ trực tiếp ấy sẽ mở đầu cho sự quan tâm lâu dài hơn của người trẻ đối với di sản.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!