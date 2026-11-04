Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 10/2026, cả nước giải ngân 708.567,4 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 76,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao nếu loại trừ phần vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm.

Kết quả chấm điểm cho thấy 13 địa phương thuộc nhóm giải ngân rất tốt, trong đó Điện Biên đạt điểm tuyệt đối 100, Hải Phòng đạt 99,97 điểm. Hà Nội và TP.HCM dẫn đầu về quy mô vốn giải ngân, lần lượt đạt 125,4 nghìn tỷ đồng và 111 nghìn tỷ đồng.

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Địa phương nào dẫn đầu?Đồ họa: Nhật Minh (có sự hỗ trợ của AI)