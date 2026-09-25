Chấm điểm giải ngân đầu tư công của các bộ, ngành địa phương theo từng tháng

Bộ Tài chính nêu một số lưu ý với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm số đăng ký sát tiến độ, dữ liệu thống nhất, cập nhật đầy đủ khó khăn, vướng mắc

Đăng ký giải ngân thế nào để sát với khả năng thực tế?

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm số đăng ký sát tiến độ, dữ liệu thống nhất, cập nhật đầy đủ khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn và tập huấn.

Theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg, chỉ tiêu 2.2 được xác định trên cơ sở mức độ hoàn thành số vốn đăng ký giải ngân trong tháng, với điểm tối đa 45 điểm.

Số đăng ký giải ngân vốn đầu tư công do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định trên cơ sở tiến độ thực hiện từng dự án, khả năng thực hiện và giải ngân trong tháng. Việc xác định có tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng và các nguyên nhân chủ quan, khách quan có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đăng ký kế hoạch vốn giải ngân hằng tháng sát với tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân thực tế, phản ánh đúng kế hoạch tổ chức thực hiện trong tháng.

Các đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu đăng ký và cập nhật trên Hệ thống CSDLTC. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân của từng dự án; tham khảo số liệu giải ngân được Bộ Tài chính công khai cập nhật hằng tuần; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ để xác định số đăng ký phù hợp.

Bộ Tài chính đề nghị hạn chế trường hợp số đăng ký giải ngân chưa sát với khả năng thực hiện thực tế.

Số liệu đăng ký giải ngân trên Hệ thống CSDLTC phải thống nhất với số liệu do đơn vị tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải cập nhật đầy đủ tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công (Hệ thống ĐTC). Đây là cơ sở để thực hiện đăng ký giải ngân và triển khai phương án chấm điểm.

Phạm vi vốn nào được đưa vào báo cáo giải ngân?

Phạm vi số liệu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được xác định trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với các nguồn vốn địa phương đã phản ánh tại hội nghị, như nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, nguồn hỗ trợ năm 2026 để thực hiện khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai..., các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền để xác định.

Trường hợp không được giao là kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thì không thuộc phạm vi tổng hợp số liệu giải ngân phục vụ chấm điểm.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được đề nghị rà soát kỹ phạm vi, nguồn vốn và thời điểm xác định số liệu; thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn việc nhập dữ liệu trên Hệ thống CSDLTC và Hệ thống ĐTC.

Đối với số liệu giải ngân của kỳ báo cáo, các đơn vị chủ động rà soát, đối chiếu với các cơ quan thanh toán để chuẩn xác số liệu trước khi báo cáo về Bộ Tài chính. Số liệu được sử dụng để chấm điểm phải bảo đảm chính xác và thống nhất.

Dữ liệu giải ngân phải thống nhất, đầy đủ và đúng thời hạn

Một nội dung khác được Bộ Tài chính lưu ý là việc cập nhật khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên Hệ thống CSDLTC.

Thông tin về khó khăn, vướng mắc phục vụ đánh giá việc chấp hành chế độ báo cáo, đồng thời là nguồn thông tin để rà soát, phân tích nguyên nhân, đánh giá và giải thích kết quả giải ngân, nhất là đối với các trường hợp có tỷ lệ giải ngân thấp.

Các thông tin này cũng phục vụ công tác theo dõi, điều hành và tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề cần xử lý.

Về sử dụng Hệ thống CSDLTC, tại hội nghị, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị hướng dẫn bổ sung tài khoản khai thác dữ liệu; thống nhất một tài khoản đầu mối thực hiện nhập dữ liệu; cho phép cập nhật nhiều nhóm khó khăn, vướng mắc cùng lúc và phản ánh điều kiện kết nối, truy cập, sử dụng hệ thống khi không đồng thời sử dụng được internet.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, mỗi bộ, cơ quan trung ương và địa phương thống nhất một đầu mối duy nhất, tương ứng một tài khoản, thực hiện nhập dữ liệu trên Hệ thống CSDLTC.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị rà soát lại đầu mối nhập dữ liệu và thông báo, đăng ký với Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để xử lý tài khoản còn lại.

Trường hợp có nhu cầu cấp bổ sung tài khoản để khai thác, sử dụng dữ liệu, các đơn vị gửi văn bản tới Bộ Tài chính, đồng thời xác định rõ tài khoản sử dụng để nhập dữ liệu và tài khoản sử dụng để khai thác dữ liệu.

Đối với chức năng nhập thông tin khó khăn, vướng mắc, mỗi nhóm phải được mô tả cụ thể nội dung, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan và kiến nghị, giải pháp xử lý.

Hệ thống CSDLTC không giới hạn số lượng các trường dữ liệu để nhập theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được đề nghị nhập riêng theo từng nhóm để bảo đảm thông tin được phân loại, tổng hợp và khai thác đầy đủ, phục vụ theo dõi, đánh giá và tổng hợp, báo cáo.

Về điều kiện kết nối, Hệ thống hiện sử dụng mạng nội bộ của Bộ Tài chính để bảo đảm an toàn, bảo mật. Khi mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án kết nối giữa các cơ quan.

Trong quá trình sử dụng Hệ thống CSDLTC, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được đề nghị kịp thời trao đổi với Bộ Tài chính để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Người đứng đầu phải chỉ đạo, kiểm tra chất lượng số liệu

Về tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm chỉ đạo việc thực hiện phương án chấm điểm; kiểm tra chất lượng số liệu đăng ký giải ngân và các thông tin cập nhật trên Hệ thống CSDLTC, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và đúng thời hạn.

Trong quá trình thực hiện kỳ chấm điểm thử tháng 9 và quý III/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục phản ánh các khó khăn, vướng mắc. Nội dung phản ánh cần nêu rõ tình huống, số liệu cụ thể và đề xuất giải pháp tháo gỡ nếu có.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp và nghiên cứu kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 9, quý III/2026 cùng với kết quả các kỳ tháng 7, tháng 8 và các ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đánh giá việc triển khai trong thực tế, kịp thời hướng dẫn các nội dung cần thiết trong phạm vi thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền nếu có. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện.