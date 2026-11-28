Theo Công văn số 13098/UBND-HCC do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn ký ban hành, việc triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.

Theo kế hoạch, hệ thống đánh giá, chấm điểm cải cách thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp triển khai trên Nền tảng số về kiểm soát thủ tục hành chính sẽ được vận hành thí điểm trong một năm, kể từ ngày 1/12/2026.

Hệ thống tự động thu thập dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu liên quan. Việc chấm điểm được thực hiện hằng tuần đối với cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kết quả được công bố theo tháng, quý và năm.

Đáng chú ý, kết quả chấm điểm không chỉ phục vụ theo dõi chất lượng cải cách thủ tục hành chính mà còn là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và làm dữ liệu đầu vào phục vụ chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính hằng năm.

Việc triển khai chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trên nền tảng số được kỳ vọng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu trong giải quyết hồ sơ. Ảnh: Thanh Thắng

Không giải quyết hồ sơ ngoài hệ thống rồi cập nhật sau

Để bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng thực chất, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt những tiêu chí có trọng số cao, gồm tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn; tỷ lệ hồ sơ bảo đảm nguyên tắc hướng dẫn một lần; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tỷ lệ thủ tục hành chính được tham vấn ý kiến đối tượng chịu tác động.

Một yêu cầu đáng chú ý là các đơn vị phải cập nhật đầy đủ, kịp thời trạng thái xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo từng bước. Việc giải quyết hồ sơ bên ngoài hệ thống rồi mới cập nhật sau không được chấp nhận.

Đối với hồ sơ cần bổ sung, cơ quan giải quyết phải hướng dẫn đầy đủ trong một lần, tránh tình trạng yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm giảm giấy tờ người dân, doanh nghiệp phải cung cấp. Việc thanh toán trực tuyến và đánh giá mức độ hài lòng sau khi nhận kết quả cũng được khuyến khích thực hiện.

Đối với các lỗi kết nối, đồng bộ dữ liệu, cơ quan, đơn vị phải chủ động phát hiện và phản ánh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi phát hiện. Các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định và hành vi hành chính phải được xử lý kịp thời.

Đơn vị xếp loại Yếu phải giải trình với Chủ tịch UBND thành phố

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND thành phố Bắc Ninh đặt ra các mốc thời gian cụ thể để các cơ quan, địa phương hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi hệ thống chấm điểm vận hành.

Theo đó, trước ngày 30/11/2026, các cơ quan, địa phương phải xử lý dứt điểm hồ sơ tồn, hồ sơ đã giải quyết nhưng chưa kết thúc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Từ ngày 1/12/2026, cơ quan, địa phương có tiêu chí xếp loại Trung bình hoặc Yếu phải triển khai khắc phục ngay trong tuần kế tiếp. Trường hợp kết quả xếp loại tháng ở mức Yếu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải giải trình với Chủ tịch UBND thành phố.

Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu việc sử dụng kết quả chấm điểm cải cách thủ tục hành chính trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và công tác thi đua, khen thưởng các năm 2026, 2027.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Công an thành phố phối hợp xử lý các lỗi kết nối, đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Việc chuyển sang chấm điểm dựa trên dữ liệu điện tử được kỳ vọng tạo thêm công cụ giám sát chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, hiệu quả thực chất sẽ phụ thuộc vào tính chính xác của dữ liệu, việc cập nhật đầy đủ quy trình xử lý và khả năng phản ánh đúng trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.