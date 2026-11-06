Chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026

Ngày 6-11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 tổ chức họp Ban Giám khảo chấm điểm, đánh giá các sản phẩm tham gia bình chọn.

Thành viên Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm.

Đợt bình chọn năm nay, toàn tỉnh có 60 cơ sở tham gia với 103 sản phẩm/bộ sản phẩm thuộc các nhóm: Thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Theo đánh giá, đợt bình chọn lần này các sản phẩm tham gia có đầy đủ hồ sơ, chứng nhận đạt tiêu chuẩn của sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó một số cơ sở đã có sự đầu tư về công nghệ hiện đại, mẫu mã đẹp, bao bì đóng gói và đăng ký sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Đặc biệt, đợt này có nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: Gốm Bàu Trúc, sản phẩm thổ cẩm Mỹ Nghiệp, rong nho, yến sào, trầm hương. Trong số đó, nhiều sản phẩm đã được khẳng định trên thị trường, có tiềm năng để xuất khẩu cũng như phục vụ du lịch.

Thành viên Ban Giám khảo kiểm tra các sản phẩm tham dự bình chọn.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá theo các tiêu chí như: Năng lực phát triển sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ cùng các tiêu chí về pháp lý. Về trình tự chấm điểm, Ban Giám khảo sẽ đánh giá trực tiếp từng sản phẩm/bộ sản phẩm, sau đó tổng hợp theo thang điểm để đưa ra kết quả.