'Chạm đến tri thức', thắp sáng đam mê cho trẻ em Làng Hy Vọng

Sinh viên tham gia lớp dạy học "Chạm đến tri thức".

Ngày 9/10, Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) phối hợp cùng Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố (Làng Hy Vọng) và Đồn Biên phòng Phú Lộc (Ban Chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng) tổ chức Lễ khai giảng lớp học mang tên "Chạm đến tri thức".

Phát biểu tại buổi lễ, sinh viên Trần Văn Bích Thảo, đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên cho biết, lực lượng nòng cốt đứng lớp là sinh viên đến từ các chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Bằng sức trẻ và kiến thức chuyên môn, các sinh viên sẽ trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích kết hợp cùng các nhóm hướng dẫn thực hành thí nghiệm. Mục tiêu của lớp học là giúp các em tiếp thu kiến thức mới một cách sinh động, qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tiếp thêm động lực trên hành trình học tập.

Khai giảng lớp học "Chạm đến tri thức".

Nội dung trọng tâm của khoá học là bồi dưỡng kiến thức Khoa học Tự nhiên kết hợp trải nghiệm mô hình giáo dục STEM. Các em được lắp ráp mô hình và thực hiện các thí nghiệm trực quan, đảm bảo tiêu chí an toàn nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt và hấp dẫn.

Chương trình hướng đến học sinh khối THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Khoá học dự kiến kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11/2026, bao gồm 14 buổi học (tần suất 2 buổi/tuần).

Ngay sau lễ khai giảng, học sinh lớp 8 bước vào chuyên đề Tổng ôn tập kiến thức Hóa học, hệ thống lại các nguyên tố, hợp chất thông dụng, cách tính hoá trị và hào hứng tham gia trò chơi lắp ráp mô hình phân tử. Buổi chiều, các em học lớp 9 tập trung Tổng ôn tập kiến thức Hóa học, giúp phân loại các hợp chất hóa học. Đặc biệt, học sinh được trực tiếp thực hành thí nghiệm khảo sát sự đổi màu của giấy quỳ tím và giấy pH trong các môi trường khác nhau.

Lực lượng nòng cốt đứng lớp chính là sinh viên đến từ các chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Lớp học "Chạm đến tri thức" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt học thuật mà còn là sân chơi khoa học truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu học tập đến các em nhỏ kém may mắn.