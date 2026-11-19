Theo ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, ứng dụng AI trong doanh nghiệp đang chuyển từ hỗ trợ công việc riêng lẻ sang thực hiện những quy trình phức tạp. AI có thể phân tích thị trường, dự báo nhu cầu, xây dựng kịch bản doanh thu, chi phí và dòng tiền, giúp nâng cao chất lượng quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư AI phải được đánh giá bằng lợi ích thực tế, tổng chi phí triển khai và khả năng đáp ứng mục tiêu kinh doanh, thay vì chạy theo xu hướng công nghệ.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: MINH XUÂN

GS.TS Markus Baer, Trường Kinh doanh Olin, Đại học Washington tại St. Louis (Hoa Kỳ), dẫn nghiên cứu quốc tế trên 758 chuyên gia tư vấn cho thấy, AI giúp tăng 12% khối lượng công việc, giảm 25% thời gian thực hiện và nâng 31% chất lượng đầu ra đối với tác vụ phù hợp. Ngược lại, sử dụng AI vượt khả năng công nghệ có thể làm giảm 16% độ chính xác.

Đáng chú ý, khảo sát CIO Việt Nam năm 2026 ghi nhận hơn 81% doanh nghiệp tham gia cho biết AI giúp cải thiện năng suất, nhưng chỉ 6,3% chứng minh được giá trị tài chính rõ ràng. Khoảng cách này cho thấy đầu tư AI chưa đồng nghĩa với tăng doanh thu, lợi nhuận. Doanh nghiệp cần xác định bài toán kinh doanh, chuẩn hóa dữ liệu và đo lường hiệu quả trước khi triển khai.

Theo khảo sát do Amazon Web Services (AWS) công bố năm 2026, khoảng 245.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI, tương đương 26% tổng số doanh nghiệp, tăng từ mức 18% năm 2025. Tuy nhiên, 61% doanh nghiệp ứng dụng AI vẫn ở giai đoạn tìm hiểu, thử nghiệm; chỉ 8% tích hợp sâu vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Các đại biểu tham dự tọa đàm về ứng dụng AI trong doanh nghiệp tại TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Trong khi đó, khảo sát của UOB cho thấy khoảng hai phần ba doanh nghiệp tham gia dự kiến tăng ngân sách đầu tư AI hơn 25%. Khi doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI để tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và đáp ứng khách hàng nhanh hơn, những đơn vị chậm chuyển đổi số có nguy cơ suy giảm sức cạnh tranh, thậm chí mất thị phần. Thách thức còn nằm ở năng lực quản trị.

Theo nghiên cứu quốc tế được giới thiệu tại tọa đàm, 65% người sử dụng AI lo ngại tụt hậu nếu không tiếp cận công nghệ, nhưng chỉ 26% đánh giá lãnh đạo tổ chức có chiến lược AI rõ ràng.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực song hành với đầu tư công nghệ. Doanh nghiệp cần nâng cao kỹ năng sử dụng AI, quản trị dữ liệu và khả năng thích ứng của người lao động để chuyển đổi công nghệ thành hiệu quả kinh doanh. ITPC cho biết sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp TPHCM với đối tác công nghệ, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa giải pháp AI. Đầu tư AI cần gắn với hiệu quả kinh doanh thực chất để doanh nghiệp giữ vững và mở rộng thị phần.