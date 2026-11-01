Chạm Đất Mũi, khám phá Cà Mau mùa Festival Tôm

Tour du lịch chạm Đất Mũi được khuyến khích khai thác trong chương trình kích cầu du lịch.

Từ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nguồn nhân lực đến triển khai nhiều chương trình ưu đãi, các đơn vị quyết tâm đồng hành cùng tỉnh thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau thân thiện, hấp dẫn và sẵn sàng bứt phá bằng những lợi thế khác biệt.

Đa dạng gói kích cầu du lịch

Hướng đến tổ chức thành công sự kiện, tạo dấu ấn và sức lan toả, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã triển khai Kế hoạch quảng bá và kích cầu du lịch tỉnh Cà Mau nhân Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Các hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng trên nhiều kênh, trong đó chú trọng tận dụng các nền tảng mạng xã hội. Cao điểm quảng bá diễn ra vào cuối tháng 10 và trong tháng 11/2026. Nội dung quảng bá tập trung vào thương hiệu tôm Cà Mau, các mô hình nuôi tôm bền vững, sản phẩm OCOP, ẩm thực và các điểm đến du lịch.

Tour du lịch tham quan các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm rừng giúp du khách hiểu hơn về lợi thế phát triển và giá trị tôm Cà Mau.

Với chủ đề “Về Cà Mau dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”, chương trình kích cầu du lịch phát huy vai trò của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm du lịch. Chương trình đặt mục tiêu vận động ít nhất 10 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia kích cầu và công bố các chính sách ưu đãi.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, là địa điểm diễn ra các hoạt động của sự kiện.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Cà Mau, cho biết: Sở đã phát động trong Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện chương trình kích cầu bằng nhiều gói ưu đãi đối với các dịch vụ như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vé tham quan, quà lưu niệm… Chẳng hạn, khuyến khích áp dụng ưu đãi đối với khách lưu trú từ 2 đêm trở lên, khách đi theo nhóm hoặc khách đăng ký chương trình tour trọn gói; đồng thời xây dựng các gói dịch vụ phù hợp với khách gia đình, đoàn tham quan.

“Thông qua chương trình kích cầu, Cà Mau kỳ vọng thu hút du khách, khuyến khích khách tham quan nhiều điểm, lưu trú lâu hơn, tăng chi tiêu; qua đó góp phần quảng bá, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng quê hương Cà Mau phát triển bền vững”, ông Lý Vỹ Triều Dương nhấn mạnh.

Nâng cấp trải nghiệm, dịch vụ

Những ngày này, ngành du lịch Cà Mau đang khẩn trương triển khai các phần việc chuẩn bị tổ chức sự kiện và đón khách đến với Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm lần thứ II.

Tại Khách sạn Phú Cường, phường An Xuyên, công tác rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ lưu trú được triển khai từ cuối tháng 10. Hệ thống phòng nghỉ được thay mới một số nội thất, trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 4 sao. Khách sạn có tổng cộng 92 phòng, công suất phục vụ hơn 190 khách cùng thời điểm.

Hệ thống phòng nghỉ tại Khách sạn Phú Cường được nâng cấp theo tiêu chuẩn 4 sao.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại, Du lịch, Dịch vụ Phú Cường, cho biết: “Dự báo lượng khách lưu trú tăng mạnh trước và trong sự kiện, khách sạn không chỉ tăng số lượng nhân viên mà còn chú trọng đào tạo kỹ năng ứng xử, phục vụ để mang đến cho du khách sự hài lòng. Chúng tôi cũng đã thiết kế một số gói ưu đãi và chương trình dịch vụ kết hợp, tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm ẩm thực và các điểm đến tại địa phương. Chúng tôi kỳ vọng mùa Festival Tôm lần này sẽ là cơ hội để du khách biết đến Cà Mau nhiều hơn, qua đó thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ hơn”.

Cùng chủ động triển khai các hoạt động đón khách còn có Vietravel chi nhánh Cà Mau. Ngay sau khi UBND tỉnh có chủ trương tổ chức sự kiện, đơn vị đã thiết kế và quảng bá các tour, tuyến du lịch, trong đó chú trọng mang đến cho du khách những trải nghiệm về thiên nhiên, bản sắc văn hoá và ẩm thực đặc trưng của Cà Mau. Thực hiện chính sách kích cầu, Vietravel Cà Mau đưa ra một số gói ưu đãi về giá nhằm hướng đến tăng trưởng cả lượng khách và doanh thu dịch vụ.

Vietravel chi nhánh Cà Mau thiết kế, giới thiệu các tour, tuyến du lịch phục vụ khách đến với Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

Ông Trần Văn Thảo, Giám đốc Vietravel chi nhánh Cà Mau, thông tin: “Để đa dạng hoá sản phẩm phục vụ du khách, Vietravel đã xây dựng các tour, tuyến khởi hành từ nội tỉnh Cà Mau đến Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Bên cạnh đó là giới thiệu tour từ Cà Mau đi khu vực Bạc Liêu. Ngoài các điểm đến truyền thống, Vietravel và các đơn vị lữ hành còn mở rộng thêm tour tham quan mô hình nuôi tôm công nghiệp, tôm quảng canh, thưởng thức ẩm thực nhằm gia tăng giá trị cho con tôm Cà Mau. Không chỉ làm mới các tour, tuyến du lịch, chúng tôi cũng kích cầu doanh thu bằng cách giảm giá tour từ 20-30%, tuỳ theo số lượng khách”.

Du khách dự sự kiện sẽ được trải nghiệm nét ẩm thực đặc sắc, đặc biệt là các món ngon được chế biến từ con tôm Cà Mau.

Không chỉ kỳ vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đồng hành cùng tỉnh nhà đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mỗi du khách và nhà đầu tư khi đến với Festival không chỉ được hoà mình vào không khí lễ hội đặc sắc mà còn có thêm những ấn tượng đẹp, cảm nhận rõ hơn vị thế và những cơ hội phát triển mới của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.