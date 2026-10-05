Chăm đất 'khỏe', xây dựng nông nghiệp bền vững

Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam tiến hành ủ vi sinh cỏ và chuối trong vườn tạo phân kali hữu cơ bón cho cây để quả ngọt hơn.

Sau mùa mưa, gần 2ha dứa của gia đình anh Quàng Văn Việt, bản Na Sang (xã Na Sang), cỏ dại đã mọc kín. Với nương dốc, việc phát cỏ bằng tay mất thêm công sức, nhưng anh vẫn chọn cách làm thủ công thay vì dùng thuốc bảo vệ thực vật. Với anh Việt và nhiều hộ trồng dứa trên địa bàn, việc chăm sóc và giữ cho đất tốt cũng như giữ lấy sinh kế của gia đình. Bởi lẽ trên những triền nương dốc, đất dễ bị rửa trôi, bạc màu; một khi đất suy kiệt, cây trồng khó phát triển tốt cho năng suất ổn định.

Anh Việt chia sẻ: “Diện tích nương của gia đình hầu hết là nương dốc, đất thoái hóa nhanh nên gia đình hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sau mùa mưa, cỏ mọc nhiều thì chúng tôi phát dọn thủ công. Làm như vậy mất nhiều công sức nhưng lại giữ cho đất tốt hơn và không ảnh hưởng nhiều đến cây trồng và môi trường...”.

Đất là tư liệu sản xuất trong nông nghiệp; bởi vậy, giữ “sức khỏe” cho đất đang trở thành yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất và canh tác. Nhiều đơn vị đã và đang chuyển từ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học sang phân hữu cơ, chế phẩm sinh học để duy trì khả năng sản xuất lâu dài của đất.

Với gần 5ha trồng cây ăn quả tại phường Mường Thanh, Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất theo hướng xanh, sạch và bền vững. Để xây dựng vùng sản xuất theo hướng thuần hữu cơ, Cara Farm đưa công nghệ vi sinh vào ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, tạo chế phẩm sinh học phục vụ chăm sóc cây. Quy trình chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại và hướng tới tạo hệ sinh thái tự nhiên cân bằng trong vườn.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam cho biết: Với định hướng sản xuất hướng tới sản phẩm sạch, an toàn và thân thiện với môi trường, Công ty chú trọng áp dụng kỹ thuật canh tác hữu cơ, không sử dụng hóa chất độc hại. Xác định đầu ra của quá trình này trở thành đầu vào cho quá trình khác, chúng tôi đã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ, để hình thành quy trình canh tác theo vòng tuần hoàn khép kín có giá trị. Tuân thủ theo đúng quan điểm chăm đất trước khi chăm cây giúp đất màu mỡ hơn, tạo điều kiện để cây phát triển, nâng cao tuổi thọ cũng như chất lượng quả…

Việc tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có như Công ty TNHH Cara Farm Việt Nam đang góp phần biến phụ phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản hay rác thải sinh hoạt nếu được phân loại, xử lý phù hợp có thể trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. Qua đó vừa hạn chế chất thải, giảm ô nhiễm môi trường, vừa bổ sung nguồn phân bón hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh sự chủ động của hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lượng hóa chất và chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, đặc biệt là bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường xây dựng và ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; phổ biến đến các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trồng trọt. Vận động các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hộ sản xuất nông nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp kinh phí, phương tiện hoặc nhân lực cho hoạt động thu gom.

Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Để hạn chế tình trạng đất bị thoái hóa, bạc màu, ngành đã đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, hệ thống loa phát thanh, các cuộc họp xã, thôn, bản, tổ dân phố và các hình thức khác như: Zalo, facebook về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định.

Đồng thời khuyến khích việc áp dụng cơ giới hóa, công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình VietGAP, công nghệ sinh học và nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Các giải pháp này hướng tới giảm tác động tiêu cực đến môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, phân bón và vật tư nông nghiệp, đồng thời tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn.

Để làm được điều đó, mỗi hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước hạn chế sử dụng hóa chất độc hại, chú trọng công nghệ sinh học, phân bón hữu cơ; từng bước tạo nền tảng để nông nghiệp Điện Biên chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất xanh, an toàn, có giá trị và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.