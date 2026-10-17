Chậm đăng ký khi mua xe mô tô, xe gắn máy mới: Thiệt hại đủ đường

Tuy nhiên, khi phương tiện lưu thông trên đường và bị lực lượng chức năng phát hiện, sự chậm trễ này có thể khiến chủ xe phải đối mặt với số tiền nộp phạt cao, mất thời gian giải trình, thậm chí phát sinh những rắc rối kéo dài...

Người dân thực hiện thủ tục đăng ký xe gắn máy tại Công an phường Giảng Võ. Ảnh: Tiến Thành

“Quên” đăng ký và mức phạt không nhỏ

Gần đây, nhiều người dân đã lên tiếng cảnh báo về việc bị phạt do không đăng ký xe máy mới mua theo đúng quy định. Tâm lý chủ quan, ngại làm các thủ tục khiến không ít người để vài tháng, thậm chí vài năm mới đi đăng ký.

Trường hợp em Đỗ Hoàng Minh ở phường Xuân Phương là một ví dụ. Gia đình cho rằng xe máy có đầy đủ giấy tờ mua bán nên khi cần vẫn cho em Đỗ Hoàng Minh sử dụng để đi lại. Trong một lần điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa có biển số trên đường Thượng Cát (phường Thượng Cát), em bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ phương tiện do vi phạm điều khiển xe không gắn biển số.

Ban đầu, gia đình nghĩ rằng chỉ cần nộp phạt lỗi liên quan đến đi xe không gắn biển số. Tuy nhiên, khi mẹ Đỗ Hoàng Minh mang giấy tờ mua xe đến để làm thủ tục nộp phạt thì mới giật mình khi nhận ra việc xử lý vi phạm không chỉ dừng ở lỗi liên quan đến biển số mà còn phát sinh vấn đề về tình trạng đăng ký của phương tiện.

Theo gia đình Đỗ Hoàng Minh, tổng số tiền phải nộp cho các hành vi vi phạm được xác định lên tới gần 7 triệu đồng. Từ một chiếc xe mới mua nhưng chậm làm thủ tục do chủ quan và không tìm hiểu rõ quy định, gia đình Đỗ Hoàng Minh phải trả một khoản tiền phạt không nhỏ.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Hương ở phường Nghĩa Đô. Chị mua một chiếc xe máy điện từ năm 2023. Tuy nhiên, do nghĩ rằng xe điện ít được kiểm tra, xử lý về đăng ký, biển số, trong khi xe lại ít sử dụng nên chị không thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số theo quy định.

Tháng 8-2026, khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, chị Nguyễn Thị Hương bị lực lượng chức năng phát hiện điều khiển xe không gắn biển số và tạm giữ phương tiện để thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Sau khi giải quyết, chị phải nộp số tiền gần 7 triệu đồng.

Theo luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật AEC, Khoản 1, Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định. Do đó, người dân mua xe mới cần hoàn tất thủ tục đăng ký trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông, thay vì chỉ căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua bán để cho rằng xe đã đủ điều kiện lưu thông.

Cần tuân thủ quy định

Theo luật sư Trần Hoàng Vũ, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã quy định mức xử phạt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không có chứng nhận đăng ký từ 2 đến 3 triệu đồng; hành vi điều khiển xe không gắn biển số, mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Việc áp dụng cụ thể đối với từng trường hợp phải căn cứ vào tình trạng đăng ký, biển số của phương tiện và hành vi được lực lượng chức năng xác định trong quá trình kiểm tra, lập biên bản.

Như vậy, người dân không nên hiểu đơn giản rằng chỉ cần mua được xe, có hóa đơn hoặc giấy tờ mua bán là có thể lưu thông phương tiện trên đường. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giao dịch mua bán không thay thế cho chứng nhận đăng ký xe và biển số theo quy định.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng gặp không ít trường hợp người dân chưa nắm bắt đầy đủ quy định liên quan đến đăng ký đối với phương tiện mô tô, xe gắn máy. Có nhiều trường hợp chậm đăng ký trong thời gian dài.

Khi bị phát hiện, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định. Khi chủ phương tiện mang giấy tờ xe đến để giải quyết, lực lượng chức năng mới có cơ sở xác định đầy đủ tình trạng phương tiện và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm và tạm giữ 194 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không gắn biển số, không có chứng nhận đăng ký xe lưu thông trên đường với tổng số tiền phạt là 835 triệu đồng.

Từ thực tế xử lý vi phạm, Trung tá Phạm Văn Chiến khuyến cáo, người dân không nên xem nhẹ thủ tục đăng ký phương tiện để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. Chi phí và thời gian bỏ ra để hoàn tất thủ tục ngay từ đầu thường đơn giản hơn nhiều so với việc phải giải trình, bổ sung hồ sơ hoặc xử lý các vi phạm phát sinh. Người dân không nên có tâm lý chủ quan, không đăng ký xe, rồi kéo dài thành nhiều tháng, nhiều năm.

Mua xe, đăng ký xe cần được thực hiện ngay từ đầu. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn giúp xác định chính xác chủ sở hữu, quản lý và sử dụng phương tiện, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan chức năng xác minh khi xảy ra vi phạm.