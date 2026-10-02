Châm cứu trong y học hiện đại: Giá trị truyền thống, ứng dụng mới

Châm cứu là một trong những phương pháp điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền, sử dụng kim châm hoặc tác động bằng nhiệt lên các huyệt đạo nhằm hỗ trợ điều hòa hoạt động cơ thể, cải thiện triệu chứng và phục hồi chức năng.

Về cơ bản, kỹ thuật này gồm hai hình thức chính là châm và cứu. Trong đó, châm sử dụng kim tác động vào các huyệt trên cơ thể, còn cứu sử dụng nhiệt, thường thông qua ngải cứu, để tác động lên huyệt.

Theo bác sĩ Trần Hải Long, Chuyên khoa YHCT, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, châm cứu hiện không chỉ được sử dụng theo phương pháp y học cổ truyền đơn thuần mà còn có thể phối hợp với các phương pháp điều trị của y học hiện đại, tùy từng bệnh lý và tình trạng người bệnh.

Hiện nay, châm cứu được triển khai tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến trung ương, tỉnh đến huyện. Các bệnh viện y học cổ truyền thường xuyên sử dụng kỹ thuật này trong điều trị, trong khi tại các bệnh viện đa khoa, châm cứu cũng được tích hợp tại khoa Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng.

Đặc biệt, phương pháp này được ứng dụng trong điều trị và hỗ trợ phục hồi đối với nhiều bệnh lý mạn tính, các trường hợp sau tai biến và những tình trạng cần phục hồi chức năng.

Trong thực tế lâm sàng, châm cứu có thể được sử dụng nhằm hỗ trợ giảm đau, cải thiện vận động hoặc giảm một số triệu chứng chức năng tùy bệnh lý. Với những người bệnh cần phục hồi sau tổn thương thần kinh hoặc tai biến, châm cứu có thể được phối hợp cùng các bài tập vận động và các phương pháp phục hồi chức năng khác.

Việc phối hợp nhiều phương pháp giúp quá trình điều trị không chỉ tập trung vào một triệu chứng mà hướng đến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Bên cạnh điều trị tại các cơ sở y tế, châm cứu còn được thực hiện tại các phòng khám và cơ sở y học cổ truyền ngoài công lập. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp, huyệt đạo, kỹ thuật và thời gian điều trị cần được đánh giá dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Từ phương pháp truyền thống đến ứng dụng hiện đại

Cùng với sự phát triển của y học, châm cứu ngày nay cũng có nhiều thay đổi về kỹ thuật và cách thức triển khai. Bên cạnh châm kim truyền thống, một số cơ sở y tế có thể ứng dụng thêm các kỹ thuật hỗ trợ, tùy điều kiện trang thiết bị và chuyên môn.

Điểm quan trọng là các phương pháp mới vẫn dựa trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, kiểm soát quy trình và phù hợp với chỉ định chuyên môn. Người bệnh không nên tự tìm huyệt hoặc thực hiện châm cứu tại nhà bởi việc đưa kim vào cơ thể đòi hỏi kiến thức giải phẫu, kỹ thuật vô khuẩn và khả năng xử trí các tình huống phát sinh.

Châm cứu được ứng dụng trong điều trị và chăm sóc sức khỏe (Ảnh: NVCC)

Đối với người bệnh mắc bệnh mạn tính, châm cứu cũng không đồng nghĩa với việc có thể thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị đang được chỉ định. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc châm cứu như một phương pháp hỗ trợ trong tổng thể kế hoạch điều trị.

Đặc biệt, với người cao tuổi hoặc người có nhiều bệnh lý nền, việc khai thác tiền sử, đánh giá tình trạng sức khỏe và theo dõi đáp ứng sau điều trị có ý nghĩa quan trọng.

Kết hợp y học cổ truyền và hiện đại

Một điểm đáng chú ý trong ứng dụng châm cứu hiện nay là xu hướng phối hợp liên chuyên khoa. Thay vì tách biệt hoàn toàn với y học hiện đại, châm cứu có thể được đưa vào kế hoạch điều trị cùng với thuốc, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và các phương pháp can thiệp khác khi phù hợp.

Sự phối hợp này hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện, tận dụng những thế mạnh của cả y học cổ truyền và y học hiện đại.

Theo bác sĩ Trần Hải Long, cùng với việc duy trì những kỹ thuật kinh điển, chuyên ngành y học cổ truyền cũng đang chú trọng cập nhật các phương pháp điều trị mới, đồng thời tăng cường đào tạo và tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế.

Trong điều trị phục hồi chức năng, sự phối hợp giữa châm cứu và tập luyện có thể được triển khai theo từng giai đoạn. Người bệnh được đánh giá khả năng vận động, mức độ đáp ứng và mục tiêu phục hồi để xây dựng kế hoạch phù hợp, thay vì áp dụng một phương pháp giống nhau cho tất cả trường hợp.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế chăm sóc sức khỏe hiện nay, khi mục tiêu điều trị không chỉ là kiểm soát triệu chứng mà còn hướng đến duy trì khả năng vận động, hỗ trợ người bệnh trở lại sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dù là phương pháp không dùng thuốc, châm cứu vẫn cần được thực hiện đúng kỹ thuật. Việc lựa chọn huyệt, độ sâu của kim, thời gian lưu kim và phương pháp phối hợp cần được thực hiện bởi người có chuyên môn.

Kết hợp châm cứu với phục hồi chức năng, hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị

Theo bác sĩ Hải Long quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cũng là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng. Người bệnh nên lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép và thông báo đầy đủ cho bác sĩ về các bệnh lý đang mắc, thuốc đang sử dụng cũng như những vấn đề sức khỏe liên quan.

Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường sau châm cứu, người bệnh cần thông báo cho nhân viên y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Trong bối cảnh y học ngày càng phát triển, châm cứu đang tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Việc kết hợp kinh nghiệm của y học cổ truyền với các phương pháp đánh giá, theo dõi và phục hồi chức năng hiện đại mở ra hướng tiếp cận đa dạng hơn trong chăm sóc người bệnh.

Từ một kỹ thuật có nguồn gốc lâu đời, châm cứu đang được đặt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại với yêu cầu ngày càng cao về tính an toàn, chỉ định phù hợp và phối hợp điều trị. Đây cũng là cơ sở để phương pháp này tiếp tục phát huy vai trò trong điều trị và chăm sóc sức khỏe toàn diện.