Chậm công bố thông tin, thiếu thành viên Ủy ban kiểm toán: Doanh nghiệp lĩnh phạt nặng

Ngày 28/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, địa chỉ tại phường Chợ Quán, TP HCM về một số vi phạm liên quan đến thị trường chứng khoán.

UBCKNN xác định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã có vi phạm khi chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trong đó có các tài liệu như: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025. Với vi phạm này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 bị phạt 92,5 triệu đồng.

UBCKNN vừa công bố quyết định xử phạt đối với 2 doanh nghiệp tại TP HCM do có vi phạm liên quan đến thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần TIE, địa chỉ tại số 760 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TP HCM về một số vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Công ty này đã chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định. Với vi phạm này, Công ty Cổ phần TIE bị phạt 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty chỉ có 1 thành viên Ủy ban kiểm toán, không đảm bảo số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định từ 2 thành viên Ủy ban kiểm toán trở lên. Với vi phạm này, Công ty Cổ phần TIE bị phạt 112,5 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 40 triệu đồng với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm. Tổng số tiền phạt là 212,5 triệu đồng.