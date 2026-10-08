Chăm chút khoảng xanh học đường
Trường học không chỉ có những giờ học trên giảng đường, mà còn là môi trường hình thành thói quen, lối sống và ý thức của mỗi người trẻ. Trong đó, việc đưa thiên nhiên đến gần hơn với đời sống học đường đang được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm trở thành một phần của hoạt động giáo dục khi học sinh, sinh viên được trực tiếp quan sát, chăm sóc và tìm hiểu về các loài cây ngay trong khuôn viên trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cham-chut-khoang-xanh-hoc-duong-421317.htm