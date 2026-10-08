Chăm chút khoảng xanh học đường

Pà Cò là xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Với 67% dân số là người Mông, không ít gia đình còn gặp rào cản về ngôn ngữ và nhận thức trong việc đưa trẻ đến trường. Năm học 2026-2027, xã huy động được khoảng 75,5% trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp. Phía sau con số ấy là những bước chân bền bỉ của cán bộ, giáo viên và các lực lượng ở cơ sở đến từng gia đình vận động trẻ ra lớp.