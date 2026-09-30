Chấm chọn mẫu thiết kế biểu trưng (logo), bộ nhận diện hình ảnh Năm APEC Việt Nam 2027

Hội đồng chấm chọn gồm 11 thành viên do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông làm Chủ tịch; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp

Theo Ban Tổ chức, các mẫu biểu trưng Năm APEC 2027 phải thể hiện được tinh thần, ý nghĩa hợp tác APEC là cơ chế hợp tác năng động thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và thịnh vượng ở châu Á – Thái Bình Dương; thể hiện một hình ảnh đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hoá, đổi mới sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, phải có các chữ “APEC VIET NAM 2027” và không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy, bản đồ trong thiết kế.

Về mặt kỹ thuật, các mẫu biểu trưng phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại; có tính sáng tạo, duy nhất, không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ logo, hình ảnh nào có sẵn trước đây. Màu sắc phải dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, thuận tiện cho việc ứng dụng, in ấn và tuyên truyền.

Bên cạnh đó, mẫu biểu trưng phải bảo đảm tính hài hòa khi sử dụng cùng biểu trưng chính thức APEC trong các hoạt động quảng bá, truyền thông. Đồng thời, phải sử dụng được ở dạng đơn sắc (đen - trắng) để có thể in ấn trên các chất liệu khác nhau; có các thông số chính xác về màu sắc, kích thước để có căn cứ xây dựng bộ nhận diện.

Quang cảnh cuộc họp

Sau quá trình phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 510 tác phẩm dự thi của 206 tác giả. Các tác phẩm dự thi sẽ được Hội đồng chấm chọn qua nhiều vòng bằng hình thức bỏ phiếu kín cho đến khi đạt đủ số lượng yêu cầu.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông - Chủ tịch Hội đồng cho biết: “Cuộc thi Sáng tác biểu trưng Năm APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt. Bộ nhận diện sẽ trở thành hình ảnh đồng hành cùng Việt Nam trong việc giới thiệu tới bạn bè quốc tế một đất nước năng động, hội nhập và giàu bản sắc”.

Vì thời gian không còn nhiều, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng cần tập trung cao, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đảm bảo việc chấm chọn diễn ra khách quan, công bằng để chọn được những tác phẩm thực sự chất lượng.

Sau các vòng chấm chọn, Hội đồng sẽ lựa chọn 3 mẫu biểu trưng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, góp phần xây dựng hình ảnh Năm APEC Việt Nam 2027 thống nhất, ấn tượng và giàu bản sắc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các thành viên Hội đồng cần tập trung cao, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đảm bảo việc chấm chọn diễn ra khách quan, công bằng để chọn được những tác phẩm thực sự chất lượng

Việc lựa chọn biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027. Đây không chỉ là dấu hiệu nhận diện trực quan của một sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà tới các nền kinh tế thành viên APEC và bạn bè quốc tế.

Bộ nhận diện được lựa chọn sẽ được sử dụng thống nhất trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá và các sự kiện của Năm APEC Việt Nam 2027, qua đó tạo dấu ấn thị giác xuyên suốt cho cả năm APEC.

Một số tác phẩm

Từ ngôn ngữ tạo hình, màu sắc đến cách thức ứng dụng, biểu trưng được kỳ vọng vừa thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối của APEC, vừa phản ánh được bản sắc văn hóa, hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và hội nhập.

Trong bối cảnh Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027, việc xây dựng một bộ nhận diện có tính biểu tượng, nhất quán và có khả năng lan tỏa rộng cũng góp phần tạo dựng hình ảnh quốc gia, tăng cường quảng bá văn hóa và khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.