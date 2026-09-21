Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Đậu bắp là loại quả bình dân, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của người Việt nhưng sở hữu thành phần dinh dưỡng đáng chú ý. Không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, một số nghiên cứu còn cho thấy loại quả được ví như “nhân sâm xanh” này có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.