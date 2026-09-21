Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra
Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cham-chau-moi-ngay-toi-tung-nghi-minh-co-quyen-quyet-dinh-den-khi-con-noi-mot-cau-khien-toi-tinh-ra-172260921141650947.htm