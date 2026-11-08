Ngày 8/11 (giờ Việt Nam), công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis của Mỹ thông báo ba sản phẩm Reactor, Know Your Transaction (KYT) và Address Screening đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày gián đoạn do sự cố an ninh mạng.

Theo thông báo cập nhật lúc 13h50 ngày 7/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (EST), tương đương 1h50 ngày 8/11 giờ Việt Nam, Chainalysis cho biết các dịch vụ được khôi phục cùng những biện pháp bảo mật tăng cường. Doanh nghiệp cũng gửi hướng dẫn riêng cho khách hàng về quy trình kết nối lại nhằm bảo vệ tài khoản và dữ liệu.

Ba sản phẩm vừa được khôi phục đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái giám sát giao dịch tài sản mã hóa. Reactor hỗ trợ điều tra và truy vết dòng tiền trên blockchain, KYT phục vụ theo dõi giao dịch và phát hiện rủi ro, trong khi Address Screening giúp đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến các địa chỉ ví.

Chainalysis khôi phục ba dịch vụ sau sự cố lộ dữ liệu tài khoản. Ảnh: AI

Trước đó, ngày 4/11, Chainalysis xác nhận một đối tượng tấn công đã tiếp cận trái phép dữ liệu gồm tên, tên đăng nhập, mã băm mật khẩu và token đang hoạt động của người dùng trên nền tảng. Doanh nghiệp phát hiện sự việc vào ngày 2/11 và triển khai các biện pháp ứng phó.

Trong quá trình điều tra, Chainalysis chủ động ngừng cung cấp Reactor và Data Solutions để kiểm tra bảo mật. Đến ngày 4/11, công ty tiếp tục tạm dừng KYT, các công cụ sàng lọc địa chỉ và trang đăng nhập sau khi phát hiện hoạt động bất thường.

Chainalysis cho biết đã trực tiếp thông báo cho những khách hàng có tài khoản KYT xuất hiện dấu hiệu truy cập trái phép. Tuy nhiên, tại thời điểm cập nhật, doanh nghiệp khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu điều tra bị truy cập hoặc dữ liệu nhận diện địa chỉ blockchain bị thao túng.

Ngày 6/11, công ty bắt đầu khôi phục KYT và Address Screening theo từng giai đoạn, đồng thời yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ IP đáng tin cậy, chuẩn bị đặt lại mật khẩu và thay đổi khóa API trước khi tiếp tục giao dịch.

Việc khôi phục ba sản phẩm không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống Chainalysis đã hoạt động bình thường. Công ty vẫn tiếp tục xử lý những dịch vụ còn lại và chưa công bố tổng thiệt hại từ sự cố.

Sự việc đặt ra vấn đề về khả năng duy trì giám sát giao dịch blockchain khi các công cụ chuyên dụng bị gián đoạn. Với những tổ chức phụ thuộc vào nền tảng bên thứ ba, phương án kiểm soát dự phòng, xác minh giao dịch độc lập và quản lý quyền truy cập trở thành những nội dung cần được rà soát để hạn chế rủi ro vận hành.