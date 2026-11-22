Sử dụng kệ gia vị nhiều tầng

Thay vì xếp các lọ gia vị thành một hàng dài trên mặt bếp, bạn có thể dùng kệ nhiều tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Nên chọn kệ có kích thước vừa phải, chất liệu dễ lau chùi như inox, nhựa cứng hoặc gỗ đã xử lý chống ẩm.

Các gia vị dùng thường xuyên như muối, đường, hạt nêm, tiêu nên đặt ở tầng dễ lấy; những loại ít dùng hơn có thể bố trí ở phía trên. Lưu ý đặt kệ vững chắc và tránh xa bếp nấu để hạn chế nhiệt độ, dầu mỡ ảnh hưởng đến chất lượng gia vị.

Tận dụng mặt trong cánh tủ bếp

Mặt trong cánh tủ là khoảng trống có thể tận dụng để lưu trữ gia vị. Bạn có thể lắp giá treo hoặc thanh đựng chuyên dụng để giải phóng diện tích mặt bàn.

Trước khi lắp đặt, cần đo khoảng cách giữa cánh tủ và các ngăn bên trong. Không nên đặt lọ quá nặng hoặc quá cao khiến cánh tủ khó đóng mở. Vị trí này phù hợp với các loại gia vị khô, ít sử dụng hằng ngày.

Chuyển gia vị sang lọ đồng bộ kích thước

Chai lọ với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau dễ khiến khu vực bếp trông lộn xộn và khó sắp xếp. Chuyển gia vị sang các lọ đồng bộ là cách đơn giản để không gian ngăn nắp hơn.

Nên ưu tiên lọ hình vuông hoặc chữ nhật để có thể xếp sát nhau, hạn chế khoảng trống. Lọ cần có nắp kín, làm từ thủy tinh hoặc nhựa chuyên dụng đựng thực phẩm. Bạn cũng nên dán nhãn bên ngoài để phân biệt các loại gia vị, tránh nhầm lẫn khi nấu ăn.

Trước khi cho gia vị vào, cần đảm bảo lọ đã được vệ sinh và làm khô hoàn toàn. Không nên trộn gia vị mới với phần cũ còn sót lại khi chưa làm sạch dụng cụ.

Tận dụng khoảng trống dưới kệ và gầm tủ

Nếu mặt bàn và các ngăn tủ đã kín chỗ, bạn có thể tận dụng phần không gian dưới kệ treo hoặc gầm tủ bằng giá đỡ, khay trượt và hộp lưu trữ nhỏ.

Nên chọn phụ kiện có kích thước phù hợp, dễ tháo lắp và vệ sinh. Tuy nhiên, tránh đặt gia vị ở nơi gần bếp nấu hoặc thường xuyên có hơi nước. Nhiệt độ cao và độ ẩm có thể khiến gia vị nhanh vón cục, giảm hương thơm và chất lượng.

Phân loại gia vị theo tần suất sử dụng

Không nhất thiết phải mua thêm phụ kiện để căn bếp gọn gàng hơn. Bạn có thể chia gia vị thành ba nhóm: dùng hằng ngày, dùng cho một số món nhất định và ít sử dụng.

Nhóm dùng thường xuyên nên đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy. Những loại còn lại có thể cất trong ngăn kéo hoặc hộp riêng để tránh chiếm diện tích mặt bàn.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra định kỳ hạn sử dụng, màu sắc và mùi của gia vị để loại bỏ sản phẩm đã biến chất. Luôn đóng kín nắp sau khi dùng, tránh lấy gia vị bằng thìa ướt hoặc tay ẩm và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Một căn bếp nhỏ vẫn có thể gọn gàng nếu biết tận dụng chiều cao của kệ, khoảng trống trong tủ và lựa chọn dụng cụ lưu trữ phù hợp. Quan trọng nhất là sắp xếp theo diện tích thực tế và thói quen nấu nướng của gia đình. Đôi khi, chỉ cần thay đổi vị trí vài chai lọ cũng đủ giúp việc chuẩn bị bữa ăn thuận tiện hơn.