Chaeryeong (ITZY) khởi đầu hành trình mới vào hôm nay

Vào lúc 18h ngày 9/11 (giờ Hàn Quốc), Chaeryeong sẽ phát hành mini album đầu tay mang tên Lovesick, cùng ca khúc chủ đề cùng tên, trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, chính thức khởi động các hoạt động quảng bá với tư cách nghệ sĩ solo. Trước thời điểm ra mắt, Chaeryeong cũng sẽ tổ chức một buổi phát trực tiếp (livestream) đếm ngược vào lúc 17h (giờ Hàn Quốc).

Kể từ khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm ITZY vào tháng 2/2019, Chaeryeong đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nhờ khả năng hát live ổn định cùng những đường nét vũ đạo đặc trưng. Sau bao mong đợi từ người hâm mộ, cuối cùng, Chaeryeong cũng giới thiệu album solo đầu tay, nơi cô thể hiện rõ nét dấu ấn cá nhân của riêng mình.

Ca khúc chủ đề Lovesick khắc họa cảm giác rung động đầy phấn khích xen lẫn chút bối rối ngọt ngào khi bất ngờ rơi vào lưới tình. Bài hát diễn tả quá trình chìm đắm trong tình yêu một cách đáng yêu và tinh nghịch, với hình ảnh đối phương luôn hiện diện trong tâm trí. Phần trình diễn kết hợp giữa vũ đạo vừa dễ thương, vừa quyến rũ trên nền không gian mang hơi hướng mơ mộng, hứa hẹn sẽ làm nổi bật trọn vẹn tài năng của "Chaeryeong - vũ công tựa lông vũ" (biệt danh gắn liền với sự uyển chuyển của cô).

Bên cạnh ca khúc chủ đề, album còn bao gồm các bài hát Moonlit Club, Scent và Favorite Reason, nâng tổng số ca khúc lên bốn bài, tất cả đều mang đậm cảm xúc mùa Thu. Đặc biệt, Chaeryeong đã tham gia viết lời cho ca khúc thứ tư, Favorite Reason, qua đó gửi gắm dấu ấn cá nhân vào sản phẩm âm nhạc này. Với những giai điệu hiện đại và đầy chất groovy, album hướng tới việc khẳng định rõ nét bản sắc nghệ sĩ của riêng Chaeryeong.

Chaeryeong là thành viên thứ ba của ITZY bắt đầu các hoạt động solo, tiếp nối Yeji và Yuna. Trước đó, Yeji đã gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách đầy cuốn hút cùng những màn trình diễn bùng nổ, trong khi Yuna mang đến nguồn năng lượng tươi sáng, đáng yêu. Mỗi thành viên đều bộc lộ cá tính riêng biệt và màu sắc âm nhạc khác biệt so với khi hoạt động cùng nhóm.

Với kỹ năng vũ đạo xuất sắc, vốn đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ từ lâu, Chaeryeong được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế của mình như một "nữ hoàng trình diễn" thông qua các hoạt động solo lần này. Với một album đúc kết từ bảy năm kinh nghiệm, cùng những cảm xúc sâu lắng hơn, Chaeryeong đã sẵn sàng để thể hiện một bản sắc âm nhạc rõ nét hơn trong vai trò nghệ sĩ solo.