Chaeryeong (ITZY) khẳng định vị thế ngay khi ra mắt solo

Chaeryeong (ITZY) đã đứng đầu bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành toàn cầu trên YouTube với ca khúc chủ đề trong màn ra mắt solo mang tên Lovesick.

Video âm nhạc cho ca khúc Lovesick đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành toàn cầu của YouTube vào chiều ngày 9/11, ngày ra mắt và duy trì vị trí dẫn đầu này suốt ngày 10/11. Video kể một câu chuyện đáng yêu và đầy chất riêng về việc rơi vào lưới tình, đến mức cả thế giới như chỉ còn lại người ấy. Tác phẩm kết hợp hình ảnh một sinh vật có bộ lông màu xanh lá, mang đến một ý tưởng mới mẻ, cùng với sức hút tươi sáng và vũ đạo sôi động của Chaeryeong.

Vào sáng ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc), JYP Entertainment đã công bố những hình ảnh hậu trường từ đoạn trailer cho mini album đầu tay Lovesick. Trong các bức ảnh, Chaeryeong nhìn thẳng vào ống kính với phong thái và biểu cảm đầy cuốn hút, lột tả đúng tinh thần của nhân vật trong trailer: một Chaeryeong vốn dĩ thờ ơ với hầu hết mọi thứ xung quanh. Đoạn trailer trước đó cũng đã hé lộ một thông điệp đầy tò mò rằng, chính Chaeryeong, người vốn dĩ chẳng bận tâm đến thế giới cuối cùng lại rơi vào lưới tình với "thứ đó".

Album bao gồm bốn bài hát: Lovesick, Moonlit Club, Scent và Favorite Reason. Trong đó, Chaeryeong đã tham gia viết lời cho ca khúc thứ tư, Favorite Reason, qua đó gửi gắm tình cảm của mình đến cộng đồng người hâm mộ MIDZY. Ca khúc chủ đề khắc họa trọn vẹn cảm giác xao xuyến cùng sự bối rối ngọt ngào khi bất ngờ phải lòng một ai đó.

Tại buổi họp báo ra mắt solo vào ngày 9/11, Chaeryeong chia sẻ: "Nhờ việc thử sức với nhiều phong cách khác nhau cùng ITZY, tôi đã nhận ra đâu là thế mạnh và những gì mình làm tốt nhất. Với tư cách là nghệ sĩ solo, tôi cũng sẽ mang đến nhiều khía cạnh đa dạng của bản thân, mong mọi người hãy dành thật nhiều tình cảm cho tôi nhé".

Chaeryeong ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc ITZY vào tháng 2/2019 và sẽ tiếp tục các hoạt động cá nhân bắt đầu từ album lần này.