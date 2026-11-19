Chaeryeong (ITZY) lần đầu tiên xuất hiện trên một chương trình truyền hình thực tế quan sát kể từ khi ra mắt. Trong tập phát sóng sắp tới của chương trình Omniscient Interfering View (MBC), cô sẽ hé lộ cuộc sống thường ngày đầy bất ngờ, nơi mọi hoạt động đều được tối ưu hóa để đạt hiệu quả cao nhất.

Tập 425 của Omniscient Interfering View, lên sóng vào ngày 21/11, sẽ lần đầu tiên giới thiệu không gian sống và cuộc sống thường nhật của Chaeryeong, người đã có kinh nghiệm sống một mình được 4 năm.

Quản lý của Chaeryeong, người đã đồng hành cùng cô trong thời gian dài, chia sẻ rằng trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch và thư thái, Chaeryeong thực chất là người đặt sự hiệu quả lên hàng đầu. Chương trình sẽ cho thấy thói quen không để lãng phí dù chỉ một phút hay một giây của nữ thần tượng.

Đáng chú ý nhất là chuỗi hoạt động bận rộn vào buổi sáng: Chaeryeong vừa đánh răng, vừa dọn dẹp phòng tắm, thậm chí còn tranh thủ hút bụi, cùng lúc xử lý nhiều công việc trong cùng một khoảng thời gian. Trong lúc cọ rửa phòng tắm bằng chất tẩy rửa, cô còn tiết lộ mình rất thích mùi đặc trưng tại các hồ bơi, một sở thích khá khác biệt. Khía cạnh thực tế, gần gũi này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh sang trọng trên sân khấu, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho các khách mời tại trường quay.

Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi, Chaeryeong vẫn không hề nhàn rỗi. Khi xem TV, cô tận dụng thời gian để sử dụng cùng lúc nhiều vật dụng như con lăn massage (foam roller), thiết bị triệt lông bằng laser, dụng cụ massage da đầu (gua sha) và máy massage vai. Các khách mời trong chương trình đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chaeryeong luôn thực hiện ít nhất hai việc cùng lúc để tận dụng tối đa từng khoảnh khắc.

Tuy nhiên, Chaeryeong cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Sau khi mở lại tài khoản chứng khoán vốn đã bị bỏ quên suốt 3 tháng, cô tỏ ra vô cùng sửng sốt trước những gì hiển thị trên màn hình, khiến khán giả không khỏi tò mò về kết quả đầu tư của cô.

Trong một diễn biến khác, Chaeryeong vừa có màn ra mắt solo với mini album đầu tay LOVESICK, trong đó, video âm nhạc cho ca khúc chủ đề đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành toàn cầu trên YouTube. Tập phát sóng có sự góp mặt của Chaeryeong sẽ lên sóng vào lúc 23h10 (giờ Hàn Quốc), ngày 21/11.