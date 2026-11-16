Chaebol lớn thứ hai Hàn Quốc chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tư Đông Nam Á

Đáng chú ý, không chỉ là kế hoạch đặt trụ sở, theo kế hoạch được tiết lộ, SK dự định đưa Việt Nam thành cứ điểm phát triển, từ đó nhân rộng mô hình kinh doanh ra Đông Nam Á. Thông tin được đưa ra tại cuộc tiếp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc với ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Công ty SK Innovation (Hàn Quốc) diễn ra tại Hà Nội vào sáng 16/11.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Công ty SK Innovation. Ảnh: chinhphu.vn

Cụ thể, theo ông Choo Hyeong Wook, Tập đoàn SK có kế hoạch xây dựng trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, nhằm tạo thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động tại các nước trong khu vực. Tập đoàn này mong muốn tập trung nguồn lực, phát triển tại Việt Nam thành một mô hình kinh doanh thành công để có thể nhân rộng tại Đông Nam Á.Ô

SK là tập đoàn kinh tế đa ngành nghề có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. 4 lĩnh vực chính của Tập đoàn SK là năng lượng xanh, bán dẫn - vật liệu tiên tiến, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học.

Tại Việt Nam, Công ty SK Innovation đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai dự án nhà máy điện LNG Quỳnh Lập tại tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh dự án này, lãnh đạo SK Innovation cho biết Tập đoàn mong muốn phát triển các cụm công nghiệp - năng lượng tại Việt Nam, lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là AI và trung tâm dữ liệu.

Theo ông Choo Hyeong Wook, việc phát triển các dự án theo mô hình cụm tích hợp, thay vì đầu tư riêng lẻ, sẽ tạo sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hạ tầng năng lượng và các hoạt động công nghệ. Dự án LNG Quỳnh Lập có thể trở thành mô hình đầu tiên để triển khai ý tưởng này tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo SK Innovation đã bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có các quy định liên quan đến dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động đầu tư.

Ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Công ty SK Innovation. Ảnh: Chinhphu.vn

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng là yêu cầu quan trọng và cấp bách trong bối cảnh đất nước nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Việt Nam ưu tiên các dự án điện có khả năng phát điện trước năm 2030, trong đó có dự án điện khí LNG Quỳnh Lập nếu SK Innovation và các đối tác bảo đảm được các điều kiện triển khai.

Tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ công tác để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án điện khí LNG Quỳnh Lập. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, bộ, ngành và Chính phủ sẽ được giải quyết kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Đối với định hướng phát triển các cụm công nghiệp - năng lượng của SK, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ ủng hộ việc phát triển các trung tâm năng lượng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể. Phó Thủ tướng lưy ý, các nhà máy điện khí cần được bố trí gắn với các trung tâm điện khí và hạ tầng kho dự trữ LNG dùng chung, thay vì đầu tư phân tán ở từng địa phương hoặc từng doanh nghiệp. Việc phát triển các kho dự trữ phải được tính toán trên cơ sở quy hoạch tổng thể, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Về định hướng phát triển các trung tâm năng lượng gắn với AI và trung tâm dữ liệu, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn điện ổn định cho hoạt động của các trung tâm này.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn SK xây dựng kế hoạch tổng thể về các dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, xác định rõ cam kết đầu tư và lộ trình thực hiện, làm cơ sở để Chính phủ và các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, thúc đẩy triển khai các dự án.

Trước đó, SK đã nhiều lần khẳng định cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Trước khi chuyển hướng sang đầu tư trực tiếp, tập đoàn từng dành hàng tỷ USD để mua cổ phần tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao Ecovance tại TP Hải Phòng, là dự án đánh dấu khoản đầu tư trực tiếp đầu tiên của SK tại Việt Nam. SK đầu tư vào dự án thông qua một công ty con tại Khu công nghiệp DEEP C, với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.

Về LNG Quỳnh Lập, dự án khởi công hạ tầng kỹ thuật từ tháng 5/2026, kế hoạch đưa vào vận hành trước năm 2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD. Liên danh nhà đầu tư là Công ty SK Innovation - PV Power và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An.