Chúng tôi có dịp đi tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên. Khi mặt trời vừa ló dạng, mọi công tác chuẩn bị cho một phiên tuần tra mới đã hoàn tất. Trung tá Nguyễn Ngọc Chuyên, Đội trưởng Đội Vũ trang, cùng các đồng đội chỉnh tề quân tư trang, sẵn sàng cho hành trình vượt đèo cao, vực sâu, qua những cánh rừng già phủ kín sương mù - nơi thử thách bản lĩnh và ý chí của những người lính mang quân hàm xanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới.

Trung tá Nguyễn Ngọc Chuyên, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cần Yên, cho biết: Hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy Đồn. Cán bộ, chiến sĩ trong đội khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tuần tra, các chiến sĩ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng để ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép, phá hoại, xâm canh, xâm cư; bảo vệ sự bình yên cho bà con khu vực đóng quân và toàn bộ đường biên, cột mốc được phân công phụ trách.

Trên hành trình dọc theo đường biên, từng cột mốc chủ quyền từ số 626 đến 627 đều được các chiến sĩ kiểm tra tỉ mỉ, cẩn trọng. Không chỉ bảo vệ nguyên vẹn đường biên, các anh còn phát quang bụi rậm, kiểm tra dấu vết lạ, bảo đảm an toàn cho hệ thống mốc quốc gia - những cột mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền Tổ quốc.

Song song với nhiệm vụ quân sự, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cần Yên xác định muốn giữ vững chủ quyền từ sớm, từ xa thì phải "bám bản, gần dân", củng cố niềm tin trong đồng bào các dân tộc.

Đơn vị triển khai hiệu quả mô hình "Đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ xóm biên giới", phân công 23 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 141 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Thông qua sinh hoạt chi bộ và gặp gỡ trực tiếp, đội ngũ đảng viên vừa tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân.

Nhờ kiên trì vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào có chuyển biến rõ rệt. Bà con không chỉ tự giác chấp hành nghiêm các quy định về biên giới mà còn tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Ông Lục Đức Văn, Trưởng xóm Bản Gải, xã Cần Yên, phấn khởi chia sẻ: Xóm Bản Gải nằm sát biên giới. Nhờ sự quan tâm, tuyên truyền thường xuyên của Bộ đội Biên phòng, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không vượt biên trái phép hay buôn bán pháo lậu. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên tuyên truyền về xuất, nhập cảnh trái phép cho nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Cần Yên phối hợp với xã Cần Yên và các trường học trên địa bàn tổ chức 34 buổi tuyên truyền với 3.274 lượt người nghe. Đơn vị phối hợp với UBND xã Cần Yên tổ chức 58 lần tuần tra bảo vệ biên giới với 1.182 lượt người tham gia; phát quang 29 km đường tuần tra biên giới; tổ chức 34 lần giới thiệu đường biên, cột mốc với 935 lượt người tham gia...

Để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, giữ địa bàn trong sạch, Đồn Biên phòng Cần Yên triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó, Đồn xác định tuyên truyền, vận động quần chúng là biện pháp nền tảng để triển khai các biện pháp khác. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bà con nâng cao ý thức, trách nhiệm của người công dân đối với đất nước và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồn xây dựng các cơ sở tin cậy, cơ sở cốt cán để bám, nắm tình hình địa bàn, tình hình tội phạm, từ đó tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp đã góp phần làm giảm rõ rệt tình hình tội phạm trên địa bàn, giữ vững bình yên cho nhân dân. Bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và sát cánh cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, mốc giới. Trung tá Tạ Duy Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cần Yên nhấn mạnh: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục xác định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhân dân giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng để bà con yên tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.

Qua từng bước chân tuần tra nơi rừng sâu, núi cao và sự đồng thuận của đồng bào nơi biên giới có thể thấy: Khi ý Đảng, kỷ cương biên giới hòa quyện với lòng dân, mỗi người dân trở thành một "cột mốc sống", góp phần giữ bình yên cho vùng phên dậu của Tổ quốc.