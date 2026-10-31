Cha Ye Ryun phủ nhận các cáo buộc bắt nạt học đường

Thông qua công ty quản lý, nữ diễn viên Cha Ye Ryun đã chính thức phủ nhận các cáo buộc cho rằng cô từng bắt nạt bạn học. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng, đi kèm với những bình luận đề cập đến các sự việc được cho là đã xảy ra trong quá khứ, cùng phản hồi từ những người từng là bạn học của cô.

Sự việc gây tranh cãi bắt đầu vào ngày 29/10 (giờ Hàn Quốc), khi một bài đăng có tiêu đề “Hãy ngăn nữ diễn viên sinh năm 1985 này tiếp tục làm việc” xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến. Tác giả bài viết, tạm gọi là A, khẳng định mình từng nhiều lần bị nữ diễn viên C bạo hành và bắt nạt khi cả hai còn theo học tại trường THCS Junggye ở Seoul. Bài đăng còn đính kèm một bức ảnh chụp từ kỷ yếu của trường.

Mô tả về hành vi bạo hành, A viết: “Khi còn học cấp 2, cô ấy chẳng khác nào một ác quỷ. Cô ấy liên tục quấy rối tôi ở những nơi như cuối lớp học, nhà vệ sinh, sân chơi và hành lang các tòa nhà gần trường”.

A kể tiếp: “Cô ấy thường xuyên đánh tôi tại các tòa nhà gần trường. Vào giờ giải lao, cô ấy sẽ đến gần và yêu cầu tôi ở lại sau giờ học. Khi tan học, cô ấy cùng nhóm bạn, vốn nổi tiếng là những kẻ chuyên bắt nạt trong trường sẽ đưa tôi đến tòa nhà đó, rồi đánh đập tôi ngay tại hành lang. Độc ác thay, cô ấy chủ yếu nhắm vào má tôi. Màng nhĩ của tôi đã bị rách, còn khuôn mặt thì sưng vù nghiêm trọng”.

Tác giả cũng cho biết, những vụ bạo hành năm xưa vẫn để lại hậu quả nặng nề đối với sức khỏe tinh thần của mình: “Vì cô ấy mà đến tận bây giờ, tôi vẫn phải lui tới phòng khám tâm thần và dùng thuốc. Tôi vẫn đang phải sống chung với chứng trầm cảm và lo âu. Tôi thực lòng mong cô ấy rút lui khỏi mọi hoạt động trên truyền hình cũng như YouTube, nhìn nhận lại những gì đã xảy ra và đưa ra lời xin lỗi. Nếu cô ấy phủ nhận tất cả, hoặc tuyên bố rằng mình không nhớ gì, hay cho rằng những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ, tôi sẽ đưa ra các bằng chứng từ những bạn học cũ”.

Dựa trên năm sinh, thông tin về trường học và các chữ cái viết tắt được cung cấp trong bài đăng, một số cư dân mạng đã suy đoán nữ diễn viên được nhắc đến chính là Cha Ye Ryun. Vào ngày 30/10, công ty quản lý của cô, HB Entertainment, đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc với tuyên bố: “Sau khi xác minh, chúng tôi khẳng định rằng, những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật”.

Mặc dù phía công ty quản lý đã lên tiếng, nhưng vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong phần bình luận dưới các bài báo liên quan, nhiều người dùng mạng đã đưa ra thêm các cáo buộc khác, chẳng hạn như: “Những người từng học cùng hoặc sống cùng khu phố với cô ấy được cho là đều cảm thấy ghê tởm cô ấy”; “Chẳng phải một người bạn học cũ từng đăng bài về chuyện này từ vài năm trước sao?”; “Nạn nhân không chỉ có một người”...

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng, các bình luận yêu cầu làm rõ những cáo buộc bắt nạt đã bị xóa khỏi kênh YouTube cá nhân của Cha, khiến vụ việc càng trở nên gây tranh cãi hơn. Ở chiều ngược lại, một số người dùng mạng kêu gọi sự thận trọng, cho rằng “cần chờ xem liệu các cáo buộc đó có đúng sự thật hay không” và cảnh báo mọi người không nên vội vàng đưa ra kết luận. Hiện tại, những thông tin đang lan truyền trên mạng, bao gồm cả các cáo buộc cũ và những chia sẻ từ người được cho là bạn học cũ vẫn chưa được xác minh độc lập hay khẳng định một cách chắc chắn.

Trong khi đó, Cha Ye Ryun đã kết hôn với nam diễn viên Joo Sang Wook vào năm 2017 và cặp đôi hiện có một cô con gái. Thời gian gần đây, cô thường xuyên chia sẻ các video nấu ăn cũng như những khoảnh khắc trong cuộc sống gia đình thông qua kênh YouTube cá nhân mang tên Cha Jang Geum Cha Ye Ryun.