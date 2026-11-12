Cha và 3 con trai tử vong sau vụ cháy nhà, hé lộ sự thật đau lòng

4 thành viên trong một gia đình được phát hiện tử vong sau vụ cháy nhà tại bang Minnesota (Mỹ) vào cuối tuần qua. Kết quả điều tra ban đầu xác định, 3 người con trai bị sát hại bằng súng, trong khi người cha tử vong do tự bắn mình.

Theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Mower được PEOPLE dẫn lại ngày 11/11, các nạn nhân gồm Levi Christenson, 38 tuổi, cùng ba người con trai Oliver và Felix, đều 14 tuổi, và Calvin, 7 tuổi. Cả bốn được phát hiện tử vong sau vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 8/11.

Cơ quan chức năng xác định Oliver, Felix và Calvin tử vong do các vết thương từ súng bắn. Cả ba trường hợp được kết luận là án mạng. Trong khi đó, người cha Levi Christenson được xác định tử vong do vết thương từ phát súng tự bắn.

3 người con trong vụ cháy. Ảnh People.

Hiện, cuộc điều tra về vụ cháy vẫn đang được tiếp tục. Nhà chức trách cho biết còn một số vấn đề chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn cho đến khi quá trình phân tích và xác minh bổ sung hoàn tất.

Cảnh sát trưởng hạt Mower Steven Sandvik nhận định thảm kịch xảy ra tại một cộng đồng nhỏ, nơi người dân có mối quan hệ gắn bó, đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả mọi người.

Ông đồng thời kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này, khi cộng đồng đang cùng nhau hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát và tìm cách hàn gắn tổn thương.

Trước đó, nhà chức trách cho biết lực lượng ứng cứu nhận được tin báo vào cuối buổi sáng 8/11 và được điều động đến một ngôi nhà dành cho một gia đình trên đường First Street Northeast, thành phố Grand Meadow. Khi lính cứu hỏa đến nơi, khói đã bốc ra từ bên trong căn nhà.

Theo tờ Star Tribune, một người bạn đã lập chiến dịch quyên góp trên nền tảng GoFundMe nhằm hỗ trợ Lauren Hosp, mẹ của ba cậu bé Calvin, Oliver và Felix.

Trong lời kêu gọi quyên góp, người tổ chức DeeDee Payne chia sẻ rằng không người mẹ nào đáng phải trải qua nỗi mất mát đau đớn như vậy và không từ ngữ nào có thể diễn tả hết những gì Lauren đang phải chịu đựng.

Payne cho biết, 3 cậu bé là cả thế giới, là niềm hạnh phúc lớn nhất và là ánh sáng trong cuộc đời của Lauren. Mọi việc cô làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho các con. Người tổ chức cũng mô tả Lauren là một người mẹ tuyệt vời, luôn yêu thương, tận tụy và hết lòng chăm sóc các con.

Trong thông báo cập nhật, Payne tiếp tục kêu gọi mọi người dành sự quan tâm đến các nhân viên ứng cứu đã tham gia xử lý vụ việc.