Cha phạm nhân trốn trại A2 nhiều đêm mất ngủ, mong con sớm ra đầu thú

Chính quyền địa phương thường xuyên đến nhà hỏi thăm

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ khi hay tin con trai Hồ Văn Tình trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa), ông Hồ C. (SN 1964, trú tổ dân phố Phú Thọ, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không đêm nào ngon giấc. Nỗi thấp thỏm không biết con đang ở đâu, sống chết thế nào càng khiến người cha khắc khổ thêm tiều tụy, gương mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi, lo lắng.

Đến thời điểm hiện tại, Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng đang lẩn trốn; 3 phạm nhân còn lại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Hồ C. mong con sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ảnh: Trần Hoàn

Ông C. cho biết, gần một tháng trước, gia đình có đến trại giam thăm Tình, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Ông bà còn khuyên con cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình và 2 đứa con thơ dại.

Theo ông C., khi nghe tin con trai trốn trại, ông vô cùng hoang mang, lo sợ. Làm cha, ông chỉ mong con cải tạo tốt, chấp hành án để sớm trở về, không ai muốn con bỏ trốn như vậy. Đã nhiều ngày nay ông không ngủ được, nhiều đêm thức trắng, thấp thỏm chờ tiếng gõ cửa nhưng mọi thứ vẫn im lìm.

Điều khiến ông day dứt nhất là không biết Tình đang ở đâu, còn sống hay đã gặp chuyện chẳng lành. Ông sợ con đói khát, kiệt sức khi lẩn trốn trong rừng quá lâu, thậm chí có những suy nghĩ tiêu cực.

Theo ông C., từ ngày Tình trốn trại, chính quyền địa phương thường xuyên đến nhà hỏi thăm tình hình. Gia đình cũng mong con trở về đầu thú hoặc gọi điện báo tin, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

“Từ hôm trốn trại đến giờ, Tình không liên lạc gì với gia đình. Tôi cũng không biết con đang ở đâu, còn sống hay đã chết”, ông C. buồn bã nói.

Ông C. cho rằng, sau khi bỏ trốn, con trai có thể không dám quay lại trại giam. Tuy nhiên, ông vẫn mong Tình chủ động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Tôi chỉ mong con mình còn khỏe và ra đầu thú. Đầu thú sớm ngày nào thì tốt ngày đó, để càng lâu thì càng mệt”, giọng ông C. nghẹn lại.

Vợ chồng ông C. rất khổ tâm khi hay tin con trai trốn trại.

Lúc vào trại thăm, gia đình động viên con ráng cải tạo tốt

Không chỉ lo cho con trai, vợ chồng ông C. còn canh cánh nỗi lòng về hai đứa cháu con của Tình, hiện mới 4 tuổi và 2 tuổi.

Sau khi Tình vào trại giam, người vợ đi lấy chồng khác, để lại hai con cho vợ chồng ông C. chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo ông C., khi còn chấp hành án, mỗi lần Tình gọi điện về, đứa con gái lại ríu rít gọi: “Ba ơi, ba về với con”. Tiếng gọi ngây thơ ấy khiến ông không khỏi xót xa. Giờ đây, khi Tình biệt tin, nỗi lo của ông lại càng thêm chồng chất.

Kể về cuộc đời của Tình, ông C. cho biết, hồi nhỏ Tình bị tai nạn nên chỉ học đến lớp 1. Lớn lên, Tình có theo học nghề nhưng công việc cũng không ổn định.

Khoảng 13 năm trước, Tình từng trúng 3 tờ vé số giải đặc biệt, nhận về hơn 5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Ông C. là người đứng ra nhận và quản lý số tiền này, dùng để xây nhà, mua đất và trang trải cuộc sống gia đình. Theo ông C., thời điểm đó, khi ở nhà, Tình vẫn sinh hoạt bình thường, còn những hoạt động bên ngoài như thế nào thì gia đình không nắm rõ.

Bà Nguyễn Thị L. (SN 1975, mẹ phạm nhân Tình) nghẹn ngào kể, trong những lần vào thăm, bà luôn động viên con cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. “Nếu ba mẹ chết thì còn anh chị đi thăm con. Con gánh nặng thì mẹ còn gánh đỡ cho, chứ trách nhiệm trước pháp luật thì mẹ không làm thay được”, bà L. nói.

Năm 2024, Tình bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình vây bắt, đối tượng dùng dao đâm 2 cán bộ công an trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Tình bị tuyên phạt 20 năm tù về 2 tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”.

Phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh Công an Khánh Hòa

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 21/10, khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, Gia Lai), Lữ Văn Toàn (31 tuổi, Thanh Hóa), Võ Hoàng Duy (27 tuổi, Gia Lai) và Lê Văn Cường (32 tuổi, Phú Thọ) đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Sau khi phát hiện sự việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nói trên.