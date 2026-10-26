Cha mẹ phạm nhân trốn trại ở Khánh Hòa đau lòng, mong con sớm ra đầu thú

"Con thì sao không thương, nhưng đã phạm pháp thì để pháp luật trừng trị", lời người cha có con trốn trại khiến nhiều người day dứt về nỗi đau của những gia đình có con lầm lỗi.

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