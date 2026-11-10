Cha mẹ nhận biết suy dinh dưỡng ở trẻ bằng cách nào?

Trẻ như thế nào là suy dinh dưỡng?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy dinh dưỡng trẻ em chính là tình trạng bé thiếu hụt hoặc mất cân bằng trong việc phát triển cơ thể. Bé sẽ bị thiếu calo, vitamin và các khoáng chất quan trọng.

Cách nhận biết trẻ suy dinh dưỡng theo chuẩn WHO

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng giúp cha mẹ có biện pháp can thiệp kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Theo khuyến nghị của WHO, phụ huynh có thể đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng thông qua các chỉ số tăng trưởng như cân nặng, chiều cao, BMI theo độ tuổi và một số biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ.

Khi nào cha mẹ nên đưa trẻ đi khám dinh dưỡng?

Không phải mọi trường hợp trẻ ăn ít hoặc nhẹ cân đều là dấu hiệu của suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu trẻ xuất hiện những biểu hiện bất thường về cân nặng, chiều cao hoặc sức khỏe kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám dinh dưỡng để được đánh giá và can thiệp kịp thời.