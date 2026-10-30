Cha, mẹ Mr Pips giải thích lý do tẩu tán tài sản sau khi con bị bắt

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) và 87 đồng phạm trong vụ lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng tiếp tục phần xét hỏi.

Trước bục khai báo, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ đẻ Mr Pips và vợ bị cáo Phó Đức Thắng-bố đẻ Mr Pips) bị truy tố về tội “Rửa tiền” thừa nhận những sai phạm của mình sau khi con trai bị bắt. Theo lời khai của bị cáo Liễu, trước khi Mr Pips bị bắt, bị cáo không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết nguồn gốc số tiền con trai chuyển cho bố mẹ giữ hộ.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Sau khi bán bất động sản, Mr Pips chuyển tiền cho bố mẹ giữ hộ. Trong đó, bị cáo Phó Đức Thắng đã chuyển cho bị cáo Liễu 121 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo Liễu chuyển lại cho chồng 30 tỷ đồng nên số tiền thực tế bị cáo Liễu quản lý chỉ còn hơn 90 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử hỏi: “Vì sao sau khi biết con trai là Mr Pips bị bắt, bị cáo lại rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, mua USD rồi mang đi gửi ở nhiều nơi?”. Giải thích về hành vi này, bị cáo Liễu cho biết, khi con trai bị bắt, vợ chồng bị cáo được cơ quan điều tra mời lên làm việc.

Thời điểm đó, do quá bất ngờ trước việc con trai vướng vòng lao lý, cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật nên bị cáo hoang mang, rối trí. “Trong lúc bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng và con trai. Nếu sau này, con trai bị cáo bị xác định có hành vi phạm tội thì số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả”, bị cáo Liễu khai.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng theo lời khai của bị cáo Liễu, sau khi rút tiền, bị cáo nhận thấy số tiền mặt bằng đồng Việt Nam quá lớn mà gia đình chỉ có hai vợ chồng nên việc cất giữ một lượng tiền lớn tại nhà khiến bị cáo lo không bảo đảm an toàn. Vì vậy, bị cáo quyết định chuyển đổi một phần tiền sang USD để thuận tiện cho việc cất giữ, đồng thời mang tiền gửi ở nhiều nơi.

Bị cáo Liễu trình bày thêm, vợ chồng bị cáo bị phong tỏa 34 lượng vàng. Và đây là số vàng vợ chồng bị cáo tích góp trong nhiều năm. Ngoài ra, bị cáo có 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng.

Được Hội đồng xét xử cho trình bày, bị cáo Phó Đức Thắng (cha đẻ Mr Pips, chồng bị cáo Lê Thị Liễu) khai, hiện bị cáo đang đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo còn có 9 bất động sản bị phong tỏa.

Bị cáo Thắng cho rằng, 9 bất động sản này thuộc sở hữu của vợ chồng mình, không phải tài sản của con trai là Mr Pips. Ngoài số bất động sản trên, bị cáo Thắng khai, còn có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử hỏi vợ chồng bị cáo Liễu-Thắng: “Nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Mr Pips không đủ để khắc phục hậu quả vụ án thì hai bị cáo có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không?”. Trước câu hỏi này, hai bị cáo cho biết, sẽ cùng bàn bạc trước khi đưa ra quyết định.