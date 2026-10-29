Cha mẹ không thể hiến thận, em trai quyết định cứu anh

Anh N.M. (38 tuổi, trú tại Tây Ninh) có lối sống khoa học, không hút thuốc, không thức khuya. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, anh nhận thấy hai chân ngày càng sưng phù, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt. Đi khám tại bệnh viện, anh bàng hoàng khi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối.

Là trụ cột gia đình, anh M. suy sụp tinh thần khi nghĩ đến việc cuộc sống từ nay phải gắn với bệnh viện và những đợt điều trị kéo dài. Sau thời gian hoang mang, lo lắng, anh dần chấp nhận tình trạng bệnh, quyết tâm tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

Anh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) chạy thận nhân tạo, duy trì đều đặn 3 lần mỗi tuần. Sau hơn hai tháng lọc máu, anh cùng gia đình bắt đầu tìm kiếm cơ hội ghép thận với hy vọng cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng điều trị lâu dài.

Ê-kíp ghép thận cho anh M. Ảnh: BSCC.

Khi biết anh M. cần ghép thận, gia đình cùng nhau bàn bạc tìm người hiến. Cha mẹ anh đều mong muốn trao tặng một quả thận cho con trai nhưng qua thăm khám và đánh giá sức khỏe, cả hai không đáp ứng các điều kiện cần thiết để hiến thận.

Trong hoàn cảnh đó, anh H. (31 tuổi), em trai anh M., quyết định hiến một quả thận để giúp anh trai có cơ hội tiếp tục cuộc sống. "Đây là cách thiết thực nhất để giúp người thân vượt qua bệnh tật, có thêm cơ hội sống khỏe mạnh", anh H. tâm sự.

Trao đổi với VietNamNet, BS.CKI Vũ Lệ Anh - người điều trị cho anh M, cho biết hai anh em là cặp cho - nhận thận cùng huyết thống, có mức độ tương thích tốt. Anh M. chưa từng truyền máu trước đó, kết quả đánh giá cho thấy tỷ lệ mẫn cảm của người nhận bằng 0%. Đây là những yếu tố thuận lợi cho quá trình ghép thận.

Theo bác sĩ, ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận, trong đó thận khỏe mạnh từ người hiến được ghép vào cơ thể người bệnh để đảm nhận chức năng lọc máu, đào thải chất cặn bã. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp suy thận giai đoạn cuối đều có thể ghép thận ngay. Cả người hiến và người nhận đều phải trải qua quá trình đánh giá toàn diện về sức khỏe, mức độ tương thích miễn dịch và các nguy cơ liên quan nhằm bảo đảm an toàn.

Ca ghép thận của hai anh em diễn ra thuận lợi. Ngay sau khi được ghép vào cơ thể anh M., quả thận mới bắt đầu tạo nước tiểu ngay tại bàn mổ, một dấu hiệu ban đầu cho thấy thận ghép hoạt động.

Sau phẫu thuật, lượng nước tiểu của anh M. đạt khoảng 5-7 lít mỗi ngày. Chức năng thận phục hồi nhanh chóng, người bệnh được xuất viện sau một tuần điều trị. Trong khi đó, sức khỏe anh H. cũng tiến triển thuận lợi, nhanh chóng hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường.

Từ chỗ phải đến bệnh viện lọc máu 3 lần mỗi tuần, anh M. nay có cơ hội trở lại nhịp sống thường ngày nhờ quả thận của em trai. Dù vậy, sau ghép thận, anh vẫn cần được theo dõi y tế chặt chẽ, tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.