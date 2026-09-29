Cha mẹ không còn, điều gì dễ khiến anh chị em rạn nứt?

Trong một gia đình, cha mẹ thường là người kết nối các con. Dù mỗi người đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, sự hiện diện của cha mẹ vẫn tạo nên một sợi dây gắn kết. Những dịp giỗ Tết, những cuộc sum họp hay đơn giản là một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng trở thành lý do để anh chị em gặp nhau.

Khi cha mẹ qua đời, điểm tựa ấy không còn. Những khác biệt vốn tồn tại giữa các thành viên đôi khi bắt đầu bộc lộ rõ hơn. Một số gia đình phát sinh mâu thuẫn từ việc phân chia tài sản, trong khi những gia đình khác lại rạn nứt vì những chuyện cũ được nhắc lại sau nhiều năm.

Những vấn đề tưởng như chỉ liên quan đến tiền bạc hay đúng sai, nếu kéo dài có thể trở thành khoảng cách khó hàn gắn giữa những người từng lớn lên bên nhau.

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Đừng để tài sản cha mẹ để lại trở thành nguyên nhân chia rẽ

Sau khi cha mẹ qua đời, nhà đất, tiền tiết kiệm và những tài sản khác để lại cho các con là một trong những vấn đề dễ phát sinh tranh chấp.

Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn không hẳn bắt đầu từ giá trị tài sản quá lớn. Đôi khi điều khiến anh chị em bất đồng lại là cảm giác mình được chia ít hơn, người khác được ưu ái hơn hoặc những đóng góp của mình cho cha mẹ trong những năm cuối đời chưa được ghi nhận.

Từ chuyện phân chia tài sản, các thành viên có thể bắt đầu so sánh: Ai chăm sóc cha mẹ nhiều hơn? Ai đã đóng góp tiền bạc? Ai ở gần, ai ở xa? Ai có quyền quyết định nhiều hơn?

Khi những câu hỏi này liên tục được đặt ra, câu chuyện tài sản rất dễ chuyển thành cuộc so đo về tình cảm và trách nhiệm.

Về nguyên tắc, việc phân chia di sản cần được thực hiện theo quy định pháp luật và sự thỏa thuận của những người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện pháp lý, mỗi gia đình còn có một vấn đề khó đo đếm hơn là cách các thành viên lựa chọn ứng xử với nhau.

Tiền bạc có thể giúp giải quyết một nhu cầu trước mắt, nhưng tình cảm giữa anh chị em được hình thành qua hàng chục năm. Vì vậy, trong quá trình phân chia tài sản, sự rõ ràng, công bằng và thiện chí có thể giúp hạn chế những hiểu lầm không đáng có.

Nếu một khoản tài sản không quá lớn nhưng khiến những người thân thiết không còn nhìn mặt nhau, mỗi thành viên cũng nên cân nhắc giá trị thực sự của điều mình đang cố giành lấy.

Những chuyện cũ không nên trở thành “cuộc kiểm kê”

Một nguyên nhân khác có thể khiến anh chị em xa cách là việc nhắc lại những chuyện xảy ra từ nhiều năm trước.

Khi cha mẹ còn sống, những bất đồng giữa các con thường có người đứng ra hòa giải. Một lời nhắc nhở của cha mẹ, một bữa cơm chung hay một dịp gia đình sum họp đôi khi đủ để những khúc mắc tạm lắng xuống. Nhưng khi cha mẹ không còn, những người trong cuộc có thể bắt đầu nhìn lại quá khứ bằng một góc nhìn khác.

Có người cho rằng mình từng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Người khác lại cảm thấy bản thân đã hy sinh nhiều hơn cho gia đình. Có người nhớ chuyện cha mẹ từng thiên vị anh chị em, người khác lại nhắc đến những lần mình phải gánh vác trách nhiệm mà các thành viên còn lại không chia sẻ.

Những chuyện ấy có thể là ký ức thật, cảm xúc thật. Tuy nhiên, nếu mỗi lần gặp nhau lại trở thành dịp để phân định ai đúng, ai sai, ai có lỗi, khoảng cách giữa các thành viên sẽ ngày càng lớn.

Đặc biệt, những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước thường rất khó xác định đầy đủ hoàn cảnh và góc nhìn của tất cả những người liên quan. Việc liên tục lật lại quá khứ không nhất thiết giúp vấn đề được giải quyết mà đôi khi chỉ khiến những tổn thương cũ tiếp tục được nhắc lại.

Gia đình không phải lúc nào cũng cần một người thắng trong tranh luận. Trong nhiều trường hợp, điều cần giữ lại sau cùng chính là khả năng tiếp tục ngồi cùng nhau trong một bữa cơm, hỏi thăm nhau khi đau ốm và có mặt khi một thành viên gặp khó khăn.

Sự ra đi của cha mẹ vốn đã để lại một khoảng trống trong gia đình. Với nhiều người, sau những ngày lo tang lễ, cuộc sống trở lại bình thường nhưng cảm giác mất đi một nơi để trở về vẫn còn đó.

Lúc này, anh chị em trở thành những người cùng chia sẻ một phần ký ức gia đình, từ những năm tháng tuổi thơ đến những câu chuyện về cha mẹ mà không ai khác có thể thay thế.

Mỗi người có thể có cách sống khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau và quan điểm riêng. Những khác biệt ấy là điều khó tránh khỏi. Quan trọng là khi đứng trước những vấn đề liên quan đến gia đình, các thành viên có thể lựa chọn cách đối thoại thay vì đối đầu, tìm tiếng nói chung thay vì liên tục tính toán phần hơn.

Tài sản cha mẹ để lại có thể được phân chia theo quy định và thỏa thuận. Những chuyện đúng sai trong quá khứ cũng có thể được nhìn nhận bằng sự bình tĩnh và bao dung hơn.

Bởi sau tất cả, thứ đáng giữ lại không chỉ là phần tài sản mỗi người nhận được mà còn là mối quan hệ với những người đã cùng mình lớn lên dưới một mái nhà. Quãng đời của mỗi người không dài. Khi cha mẹ không còn, việc giữ được tình cảm giữa anh chị em cũng là một cách để gìn giữ những ký ức về gia đình và những điều cha mẹ từng vun đắp.