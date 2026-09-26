Cha mẹ đừng chủ quan khi trẻ sốt, ho kéo dài

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lê Duy Cường, Phó Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, trong 2 tháng gần đây, khoa tiếp nhận điều trị 5 trường hợp trẻ mắc áp xe phổi, phải điều trị trong nhiều ngày. Điều đáng lưu ý là không phải trẻ nào cũng sốt cao kéo dài, khó thở hay đau ngực dữ dội. Một số trẻ chỉ sốt nhẹ kéo dài, ho, mệt mỏi, ăn uống kém, sụt cân hoặc đau vùng ngực, đau vai.

Một trường hợp điển hình là bé trai V.D.L., 12 tuổi, nhập viện sau khoảng 1 tháng do có biểu hiện sốt nhẹ, ho và đau vùng vai trái. Ban đầu, gia đình nghĩ bé bị đau cơ nên cho đi khám và uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày càng nặng hơn, trẻ mệt mỏi, sụt cân và xuất hiện khối phồng bất thường ở thành ngực.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, qua thăm khám, chụp X-quang ngực và siêu âm phổi, bác sĩ phát hiện trẻ bị viêm phổi kèm ổ áp xe lớn, có dấu hiệu lan và rò ra thành ngực. Sau đó, trẻ được đánh giá bằng CT ngực và hội chẩn với chuyên khoa ngoại. Do tình trạng bệnh nặng, ngày hôm sau, trẻ được phẫu thuật dẫn lưu dịch màng phổi, kết hợp điều trị kháng sinh tích cực. Sau 3 tuần điều trị và theo dõi, tình trạng của trẻ cải thiện và được xuất viện.

Theo bác sĩ Trần Lê Duy Cường, cha mẹ không nên chủ quan nếu trẻ ho kéo dài hoặc tái diễn, sốt nhẹ kéo dài không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, ăn uống kém, sụt cân, đau ngực hoặc đau vai kéo dài. Đặc biệt, nếu trẻ đang điều trị viêm phổi nhưng đáp ứng không như mong đợi, cần đưa trẻ đi khám lại để được đánh giá đầy đủ.

Áp xe phổi có thể diễn tiến âm thầm nên việc nhận biết sớm rất quan trọng. Khi trẻ có những biểu hiện bất thường kéo dài, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp. Phát hiện sớm giúp hạn chế biến chứng và có thể rút ngắn thời gian điều trị.