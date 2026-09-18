Cha mẹ để lại tài sản cho con cái đôi khi không phải tiền bạc: 3 cách sống này đáng giá hơn cả một gia tài
Một gia đình có phúc lớn không nhất thiết phải là gia đình có cuộc sống giàu sang phú quý hơn người mà nằm ở hoà khí. Cha mẹ giữ gìn đạo đức, nuôi dạy con trở thành người tử tế mới là tài sản lớn nhất có thể theo chân con đi suốt quãng đời sau này.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cha-me-de-lai-tai-san-cho-con-cai-doi-khi-khong-phai-tien-bac-3-cach-song-nay-dang-gia-hon-ca-mot-gia-tai-172260918090025823.htm